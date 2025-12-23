الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر البطاطس من الأطعمة المفضلة لدى الكبار والصغار، لمذاقها اللذيذ واحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كما أنها متعددة الاستخدامات، حيث تدخل في إعداد العديد من الأطباق اليومية.
لا تتناولها أبدا .. علامة بالبطاطس تسبب نزلة معوية
وفي هذا الصدد، قامت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، بالنشر على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن البطاطس، قائلة في منشورها ” اوعي تاكلها دا العفن البني في البطاطس Potato Brown ro المسبب له نوع من البكتيريا Pseudomonas solanacearum.
كما أضافت “سماح”، أن العفن البني في البطاطس يسبب الدرنات، وهي تتكون من مواد لزجة، ومع مرور الوقت تؤدي إلى تكاثر بكتيري ضار قد يسبب نزلات معوية حادة، ويمكن أن تصل لتسمم غذائي في بعض الصناعات الرديئة حيث يتم عمل شيبسي مجهول الهوية وبيظهر العفن علي شكل حلقات شبه محروقه مع استخدام النكهات والألوان تختفي نوعا ما، لذلك يجب اختيار المنتجات الموثوقة والمصنعة جيدا أو عمل شيبسي في المنزل من بطاطس سليمة، وينبغي تجنب أي لون او اي حاجة غريبة في أي منتج غذائي.
كيفية الحفاظ على البطاطس طازجة لفترة أطول؟
- عند شراء البطاطس، يجب عليك اختيار المنتجات الطازجة.
- من الأفضل تخزينها في مكان بارد وجاف ومظلم.
- تجنب تعريض البطاطس لأشعة الشمس أثناء تخزينها، هذا يتسبب في منع إنتاج السولانين، والذي قد يجعلها سامًا.
- عدم حفظها في كيس بلاستيكي، لأن ذلك يمنعها من التنفس.
- يفضل وضع البطاطس في وعاء مفتوح.
- لا ينصح بتخزينها في الفريزر لفترة طويلة، تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تحويل النشا في البطاطس إلى سكر، وتجعلها داكنة بشكل أسرع.
- عدم حفظها بالقرب من البصل، إذ ينتج البصل غازًا ينضج البطاطس بشكل أسرع.