الرياض - كتبت رنا صلاح - الخيار يعتبر واحد من المواد الطبيعية التي تساعد تحسين من مظهر العين بشكل ملحوظ وهي واحدة من الأمور التي تشغل العديد من النساء في الوقت الحالي، كما يحمل الخيار العديد من المميزات للعين،

افركي تحت عينيك بشريحة خيار باردة وشوفي الانتفاخ هيختفي ازاي! هتنبسطي أوي

افركي تحت عيناك شريحة خيار باردة

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من أهم المميزات التي يمكنك الحصول عليها من الخيار البارد للعين:

1- تخفيف تورم العين

يحتوي الخيار على العديد من المواد الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف من حدة اتوم تحت العين ومنها فيتامين ج، وحمض الكافيك (Caffeic acid)، والماء، ومضادات الأكسدة، كما تساعد تلك المواد الطبيعية أن تساعد على تخفيف من التورم وتخفيف حدة احتباس السوائل وحث السوائل الزائدة المتراكمة في محيط العين من أجل أن تنتقل إلى باقي أجزاء الوجه.

2- تخفيف حدة الهالات السوداء

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من المواد المتواجدة في الخيار التي تعمل على تخفيف حدة الهالات السوداء:

فيتامين ج والسيليكا يعتبر من المواد التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الهالات مما يؤدي الى تفتيح الهالات المتواجدة في محيط العين.

حمض الكافييك يساعدك بشكل كبير على قبض الأوعية الدموية في محيط العين وتخفيف حدة التمدد الحاصل فيها والذي يعتبر واحد من الأمور التي تزيد من مشكلة الهالات السوداء.

يعتبر الخيار من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على تحسين من مظهر العيون، لذلك أوضحنا من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول استخدام الخيار البارد ومنها مقاومة التجاعيد وتخفيف من حدة الهالات السوداء، كما تعتبر واحدة من الأمور التي تعمل على تخفيف تورم العين.