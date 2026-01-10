بتعرف تعد لحد كام!؟..فوائدها كثيرة لاتعد ولا تحصى… تعرّف على العشبة العجيبة المهملة التي تقوى الذاكرة وتعيد التركيز

الرياض - كتبت رنا صلاح - يخاف قدر كبير جدا من الأشخاص من الاصابه بالزهايمر في عمر مبكر ولكن هذا يمكن ان يتم تجنبه من خلال تناول أنواع معينه من الأعشاب شأن عشبه الجنكه وهي من الاعشاب التي تعزز الذاكره وتلك العشبة لها تأثير مميز وإيجابي جدا على تحسين المخ والحماية من الخرف والوقاية من الزهايمر، ويمكن تناول عشبة الجنكة في هيئة أقراص مكملات غذائية، تابعونا لمزيد من التفاصيل عن أهم فوائد عشبة الجنكة.

نجد أن عشبة الجنكة هذه قد اشتهرت في الطب الصيني القديم ونجد أنها كانت ولا زالت تستخدم إلى الآن لحماية الذاكرة ولتنشيطها وزيادة معدل الذكاء فنجد انها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة المخ.

فوائد الصحيه لعشبه الجنكة

واحتواء عشبة الجنكة أيضا على مركبات الفلافونويدات جعل لها خصائص ممتازة في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية فنجد أنها تعمل على الحد من التصاق الصفائح الدموية في الجسم.

على جانب آخر قد اشارت ابحاث حديثة أن مستخلص عشبة الجنكة هذا يعمل على تحسين الذاكرة لدى الأفراد الأصحاء البالغين ويحسن من وظائف الانتباه في المخ، ووجد ان تناول هذه العشبة لمدة ثلاث اسابيع متتاليه من شأنه أن يقي من مشاكل مختلفة مثل اضطرابات النوم والقلق ولكن ينصح ألا يتم تناول هذه العشبة إلا باستشارة الطبيب.