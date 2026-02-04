الرياض - كتبت رنا صلاح - يحتاج الجميع وخاصة الطلاب إلى تنشيط الذاكرة وتقويتها ليتمكنوا من استعادة المعلومة وعدم نسيانها، وخاصة أثناء تأدية الامتحانات في مختلف المواد، حيث يعمل الدماغ على التحكم في معظم العمليات الحيوية والأنشطة التي يقوم بها الإنسان، وينظم أيضًا عمليات الحركة والإحساس والتفكير، وتعد المشروبات الصحية التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، من الوسائل المثالية لتعزيز الطاقة والتركيز، دون أن تسبب إرهاق أو تأثير سلبي للصحة، حيث يحتاج العقل إلى دعم إضافي ليبقى منتبهًا وقادرًا على استيعاب المعلومات، وننشر لقرائنا الأعزاء في السطور التالية، معلومات عن 3 مشروبات تقوي الذاكرة وتفيد الدماغ وتدعم الصفاء الذهني، وموضوعات أخرى ذات صلة.

أبرزها الشاي الأخضر .. 3 مشروبات تقوي الذاكرة وتفيد الدماغ وتدعم الصفاء الذهني

هناك ارتباط قوي بين المشروبات التي يتناولها الإنسان وقدرته على التذكر والاحتفاظ بالمعلومات في ذاكرته لأطول فترة ممكنة، حيث تساعد العناصر المفيدة الموجودة في بعض المشروبات على تعزيز الروابط العصبية في الدماغ، ومساعدتها في إنشاء إشارات مع مختلف خلايا الجسم، ومن المشروبات التي تساعد على تقوية الذاكرة ما يلي:

الشاي الأخضر

هناك العديد من الفوائد الصحية للشاي الأخضر، من أبرزها تحسن الوظائف الإدراكية، وحماية خلايا الدماغ، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وكذلك الكافيين الذي يزيد من اليقظة والتركيز، ويمكن تناول الشاي الأخضر ساخنًا أو باردًا، ويمكن وضع بعض الإضافات عليه مثل العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

القهوة العضوية

تمنح القهوة العضوية العقل طاقة متوازنة دون الاحساس بالتوتر المعتاد من الكافيين، خاصة عند مزجها بزيت MCT، حيث يعد هذا النوع من الزيوت مصدرًا سريع التحول إلى كيتونات، وهي مركبات تُغذي الدماغ وتُحسّن أداء الذاكرة، خصوصاً لدى كبار السن.

الماء الغني بالمغنيسيوم

يلعب الماء الغني بالماغنسيوم، دورًا أساسيًا في دعم اللدونة العصبية وتنظيم الناقلات العصبية المرتبطة بالتعلم، حيث يعزز الماغنسيوم الذاكرة ويقلل من خطر الأمراض العصبية مثل الزهايمر.

نصائح لتقوية الذاكرة والتركيز

المغذيات الصحية وبعض المشروبات تقوي الذاكرة والتركيز، وهناك أيضًا نصائح تساعد في ذلك وهي: