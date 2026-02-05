الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد العناية بالقدمين من الخطوات الضرورية التي تحرص عليها كل امرأة، لما لها من دور كبير في الحفاظ على المظهر الجمالي والراحة العامة. ومع التعرض المستمر للجفاف وتراكم الجلد الميت، تصبح القدمين بحاجة إلى تقشير منتظم لاستعادة النعومة والنظافة. وفيما يلي مجموعة من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساعد على تقشير القدمين والحصول على نتائج ملحوظة.

كعب رجلك هيبقي قشطة.. خلطة الخل الرهيبة لتقشير القدمين وإزالة الجلد الميت والقشور في دقائق

وصفة الخل لتقشير القدمين

تُعتبر هذه الوصفة من أسهل وأشهر الطرق الطبيعية للتخلص من الجلد الميت وتنعيم القدمين.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء كبير، يتم خلط كوبين من الماء الساخن مع أربع أكواب من الخل الأبيض جيدًا.

توضع القدمين في هذا الخليط لمدة تقارب 5 دقائق.

بعد ذلك، يتم فرك القدمين باستخدام حجر الخفاف لإزالة الجلد الميت.

عقب الانتهاء، يُفضل استخدام مرطب طبيعي مناسب للقدمين.

تُكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الخل وصودا الخبز

تساعد هذه الوصفة على تقشير عميق للقدمين، كما تعمل على تنعيم الجلد وتقليل التشققات.

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء مناسب، يتم مزج الماء الدافئ مع كوبين من الخل الأبيض.

يُضاف إلى الخليط ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة واحدة من زيت الخروع.

تُخلط المكونات جيدًا، ثم توضع القدمين في الخليط لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

بعد الانتهاء، يتم تجفيف القدمين واستخدام حجر الخفاف لتقشير الجلد الميت.

يُنصح بوضع مرطب مناسب وارتداء جوارب قطنية للحفاظ على الترطيب.

تُكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

نصائح للحفاظ على نعومة القدمين

يساعد الالتزام بالتقشير المنتظم، واستخدام المرطبات الطبيعية، وتجنب الجفاف، على الحفاظ على قدمين ناعمتين وصحيتين لفترة طويلة، مع مظهر أنيق وخالٍ من التشققات.