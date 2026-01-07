توقعات برج الميزان لشهر يناير 2026: أضواء المهنة تتجه نحوك

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر يناير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر يناير برج الميزان

يبدأ يناير بالنسبة لمواليد الميزان بحدث لافت، إذ يكتمل القمر في برج السرطان، ليضيء بيتك العاشر المرتبط بالعمل والإنجازات العامة. هذا البدر يشير إلى مرحلة اكتمال واضحة، إما مشروع يصل إلى محطته الأخيرة، أو نتيجة تظهر بعد فترة من الجهد الشاق.

قد تمتد تداعيات هذا الحدث الفلكي على مدى الأشهر الستة التالية، فتجد نفسك تعيد تقييم موقعك المهني، وربما تفكر في تغيير الاتجاه إن شعرت بأن دورك الحالي لم يعد يعبر عن طموحاتك. الأعين ستكون عليك، فإن أحسنت الأداء ستنال تقديرًا ودعمًا، أما الإهمال فقد يفتح الباب أمام تعقيدات ليست في الحسبان. نصائح الرؤساء أو كبار الزملاء ستكون ذات قيمة، فاستمع إليها بعقل مفتوح.

في الوقت نفسه، تتحرك الشمس وعطارد والزهرة والمريخ في البيت الرابع، ليكتسب الشأن العائلي أهمية مضاعفة. قد تنشغل بأعمال صيانة، أو تحسينات منزلية تبدو صغيرة في ظاهرها لكنها ستحتاج إلى تنظيم دقيق وميزانية محسوبة. وربما ستفكر في شراء عقار، أو توقيع عقد إيجار، أو التفاوض مع مقاول لإنجاز أعمال بناء أو تجديد.

ابتداء من الأسبوع الثالث، تنتقل بؤرة التركيز تدريجيًا إلى البيت الخامس، حيث يتدفق قدر أكبر من المتعة والإبداع. سيزداد تواصلك مع الشباب أو الفعاليات المرتبطة بالهوايات والفنون، وتبرز لديك رغبة في إطلاق مشاريع تحمل بصمتك الشخصية. ومع ذلك، من الأفضل الابتعاد عن الاستثمارات المغامرة أو الخطط المالية غير المدروسة، حتى لو بدت مغرية في البداية.