كيف أعرف برجي؟ اعرف برجك الميلادي والهجري والصيني

كيف أعرف برجي؟ إن كنت ممن يهتمون بعلم الفلك والأبراج، فإليك دليلك الوافي لمعرفة برجك الصيني والغربي والفرعوني والشمسي بخطوات سهلة وبسيطة.

تأسس علم التنجيم الذي يهتم بدراسة الأبراج وصفاتها بناءً على حركة النجوم، وقد درس القدماء علم التنجيم، وربطوا النجوم بمعرفة الأوقات والفصول وحركة المسير.

كان المصريون هم أول من ربط علم التنجيم منذ 4300 قبل الميلاد للتكهن بخصائص الشخصية استناداً على تاريخ الميلاد، وقد تراجع الإيمان بهذا العلم بعد انتشار المسيحية حيث ربطته بعمل الشيطان، لكن سرعان ما عاود الاهتمام بعلم الأبراج في بداية العشرينيات مع انتشار الكثير من الكتب والتحليلات تهتم بهذا المجال. قد يهمك أيضًا: الأبراج الأكثر استفزازاً

تتقسم الأبراج إلى عدة أنواع يحسب كل منها من الشهر أو اليوم أو الساعة التي ولدت بها. اعرف برجك بحسب أنواع الأبراج التالية:

معرفة الأبراج:

الأبراج الشمسية أو الغربية أو الفلكية: اعرف برجك بحسب يوم ميلادك في السنة الشمسية أو الميلادية.

اعرف برجك بحسب يوم ميلادك في السنة الشمسية أو الميلادية. البرج الطالع: يعتمد على الحساب لمعرفة برجك الطالع. ولمعرفة برجك الطالع يجب تحويل اسمك واسم والدتك إلى أرقام بحسب ما سنرى في هذا المقال.

يعتمد على الحساب لمعرفة برجك الطالع. ولمعرفة برجك الطالع يجب تحويل اسمك واسم والدتك إلى أرقام بحسب ما سنرى في هذا المقال. الأبراج الصينية : وتعتمد فقط على سنة الميلاد بحسب السنة الشمسية.

وتعتمد فقط على سنة الميلاد بحسب السنة الشمسية. الأبراج الهجرية أو القمرية: لمعرفة برجك الهجري يجب حسابه بحسب يوم وساعة ميلادك.

لمعرفة برجك الهجري يجب حسابه بحسب يوم وساعة ميلادك. الأبراج الفرعونية: تستطيع معرفة برجك الفرعوني بحسب يوم ميلادك فقط.

اعرف برجك الفلكي من تاريخ ميلادك حيث يتم تصنيف كل برج من الأبراج وفقاً لوقت معين من السنة، وتسمى أيضاً بالأبراج الشمسية.

فكيف أعرف برجي من تاريخ ميلادي؟ إليك ترتيب الأبراج الشمسية: [1]

برج الحمل Aries: من 21 مارس حتى 19 أبريل.

تحتاج إلى معرفة وقت ميلادك لتحديد برجك القمري؟! قم بالضغط على الرابط أدناه مع تحديد يوم وسنة وساعة ميلادك والمدينة التي ولدت بها، وستعرف برجك القمري على الفور: [2]

تترتب الأبراج الفلكية حسب أشهر وأيام السنة، وتُعرف أيضاً بالأبراج الشمسية والغربية، فكيف أعرف برجي الغربي؟ أو الفلكي؟ إليك التفاصيل:

برج الحوت Pisces: يبدأ من 19 شباط/فبراير، وينتهي في 20 آذار/مارس.

يبدأ من 19 شباط/فبراير، وينتهي في 20 آذار/مارس. برج الدلو Aquarius: يبدأ من 20 كانون الثاني/يناير، وينتهي في 18 شباط/فبراير.

يبدأ من 20 كانون الثاني/يناير، وينتهي في 18 شباط/فبراير. برج الجدي Capricorn: يبدأ من 20 كانون الأول/ديسمبر، وينتهي في 19 كانون الثاني/يناير.

يبدأ من 20 كانون الأول/ديسمبر، وينتهي في 19 كانون الثاني/يناير. برج القوس Sagittarius: يبدأ من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وينتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر.

يبدأ من 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وينتهي في 20 كانون الأول/ديسمبر. برج العقرب Scorpius: يبدأ من 23 تشرين الأول/أكتوبر، وينتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

يبدأ من 23 تشرين الأول/أكتوبر، وينتهي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر. برج الميزان Libra: يبدأ من 23 أيلول/سبتمبر، وينتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

يبدأ من 23 أيلول/سبتمبر، وينتهي في 22 تشرين الأول/أكتوبر. برج العذراء Virgo: يبدأ من 23 آب/أغسطس، وينتهي في 22 أيلول/سبتمبر.

يبدأ من 23 آب/أغسطس، وينتهي في 22 أيلول/سبتمبر. برج الأسد Leo: يبدأ من 23 تموز/يوليو، وينتهي في 22 آب/أغسطس.

يبدأ من 23 تموز/يوليو، وينتهي في 22 آب/أغسطس. برج السرطان Cancer: يبدأ من 22 حزيران/يونيو، وينتهي في 22 تموز/يوليو.

يبدأ من 22 حزيران/يونيو، وينتهي في 22 تموز/يوليو. برج الجوزاء Gemini: يبدأ من 21 أيار/مايو، وينتهي في 21 حزيران/ يونيو.

يبدأ من 21 أيار/مايو، وينتهي في 21 حزيران/ يونيو. برج الثور Taurus: يبدأ من 21 نيسان/أبريل، وينتهي في 20 أيار/مايو.

يبدأ من 21 نيسان/أبريل، وينتهي في 20 أيار/مايو. برج الحمل Aries: يبدأ من 21 آذار/مارس وينتهي في 20 نيسان/أبريل.

قبل معرفة كيفية تحديد برج الطالع، عليك أولاً أن تعرف ما هو برج الطالع.

ما هو برج الطالع؟

برج الطالع بخلاف الأبراج الشمسية والقمرية يعتمد على ساعة الميلاد بالتحديد وموقع الشمس في الأفق الشرقي في ذلك اليوم، وتلك اللحظة بكل دقة، الأمر الذي سيساعدك على فهم الإطلالة الخارجية للشخص بسهولة أو كما يسميه الطالع الأول.

يتشابه برج الطالع بالأبراج الشمسية والقمرية بالتقسميات فهو مقسم أيضاً إلى 12 برجاً تحمل كل منها نفس الأسماء والتقسيمات الخاصة بالأبراج الشمسية والقمرية. قد يهمك أيضًا: كيف أعرف طالعي: دليلك الشامل

حساب برج الطالع

إذاً بعد تحديد ساعة يتم تحديد دائرة الفلك، والتي ستُظهر رموز الشمس والقمر والبرج الطالع والمقارنة بينهما. كما يُمكن معرفة برج الطالع بعملية حسابية قديمة تعتمد على الاسم واسم الأم، كان يستخدمها العرب قديماً.

فكيف أعرف برجي الطالع من اسم أمي؟

اتبع الخطوات التالية:

لكل حرف من أحرف اللغة العربية رقم يُقابله لهذه العملية الحسابية، ويكون كما في الجدول أدناه.

أ 1 ح 8 س 60 ت 400 ب 2 ط 9 ع 70 ث 500 ج 3 ي 10 ف 80 خ 600 د 4 ك 20 ص 90 ذ 700 ه 5 ل 30 ق 100 ض 800 و 6 م 40 ر 200 ظ 900 ز 7 ن 50 ش 300 غ 1000

يتم أخذ الاسم للشخص واسم الأم، ومن ثم تحويل أحرف الاسمين إلى أرقام.

يتم جمع هذه الأرقام؛ ومن ثم طرح العدد 12 منها بشكل متكرر، حتى نصل إلى رقم يساوي 12 أو أقل.

نقارن الرقم بالأبراج، حيث كل رقم مرتبط ببرج كما يلي:

برج الحمل Aries برج الثور Taurus برج الجوزاء Gemini برج السرطان Cancer برج الأسد Leo برج العذراء Virgo برج الميزان Libra برج العقرب Scorpius برج القوس Sagittarius برج الجدي Capricorn برج الدلو Aquarius برج الحوت Pisces

فمثلاً لو أردنا أن نحسب برج الطالع لاسم بتول واسم الأم رنا، فتكون العملية الحسابية كما يلي:

ب=2 ت= 400 و= 6 ل= 30 ر= 200 ن= 50 ا= 1.

المجموع: 2+400+6+30+200+50+1 = 689.

المجموع -12: 689-12= 677

نكرر طرح المجموع من 12 لحين الحصول على رقم يساوي 12 أو أقل منه كما يلي:

677-12= 665

655-12= 653

وهكذا حتى نصل إلى الإجابة النهائية، وفي هذا المثال هي 5.

نقارن الرقم بترتيب الأبراج، لنرى أن برج الطالع لاسم بتول /رنا هو الأسد.

يعتمد البرج الصيني على سنة الميلاد، اعرف برجك الصيني بحسب القائمة التالية:

برج الفأر Rat: سنة 1960- 1972- 1984-1996 -2008- 2020- 2032- 2044

بعد التعرف على أبراجك الفلكية والقمرية والصينية، ماذا تعرف عن برجك الفرعوني؟ إليك ما تود معرفته عن الأبراج الفرعونية وتقسيمها:

برج النيل Nile: وذلك لمواليد 1-7 يناير، 19-28 يونيو،1-7 سبتمبر، 18-26 نوفمبر.

وذلك لمواليد 1- 19 ابريل، 8-17 نوفمبر. برج هوروس Horus: وذلك لمواليد 20 أبريل إلى 8 مايو، 12- 19 أغسطس. [3]

الآن بات سؤال كيف أعرف برجي؟ مجاباً، ما عليك إلا اتباع الخطوات المذكورة أعلاه، وستعلمين جميع المعلومات عن أبراج المختلفة.