توقعات برج الجدي لشهر يناير 2026: تغيرات في العلاقات والمال

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر يناير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر يناير برج الجدي

يبدأ مواليد برج الجدي عام 2026 بشهر حافل بالأحداث والتحولات، إذ تتواجد الشمس والمريخ والزهرة وعطارد في برجك، ما يجعل يناير فترة محورية في حياتك. ستحظى بفرص لقاء أشخاص جدد وبناء تحالفات مهنية وشخصية قد تؤثر على مستقبلك. كما قد تشعر برغبة متجددة في تغيير مظهرك أو أسلوبك، سواء بتغيير تسريحة الشعر أو اتباع نمط جديد في الملابس، ما يعكس ميلك لتجديد الطاقة الداخلية والخارجية.

العازبون من مواليد الجدي سيجدون فرصة واعدة للقاء شريك حياتهم، وقد تثمر اللقاءات عن علاقات مميزة وطويلة المدى. مع ذلك، كثرة الكواكب المؤثرة على برجك قد تسبب بعض التعب أو الصداع البسيط، لذا احرص على الاهتمام بصحتك والحصول على الراحة عند الحاجة.

يأتي أول بدر في العام في برج السرطان، مسلطًا الضوء على بيتك السابع الخاص بالعلاقات والشراكات. يشير هذا البدر إلى اكتمال دورات مهمة، سواء في العلاقات العاطفية أو المهنية أو الصداقات العميقة، من المرجح استمرار تأثيره حتى ستة أشهر قادمة. إذا كنت تمر بأزمة عاطفية، فستجد الحلول المناسبة، وقد تنهي علاقة لم تعد مناسبة لتبدأ أخرى أكثر توافقًا معك. رُبما سيشهد هذا الوقت أيضًا حضور مناسبات اجتماعية أو حفلات أو اجتماعات عمل، ما يمنحك فرصة للتواصل وإعادة ترتيب حياتك العاطفية والمهنية بطريقة أكثر وضوحًا واستقرارًا.

ابتداء من الأسبوع الثالث، تنتقل الشمس والمريخ والزهرة وعطارد إلى بيتك الثاني، لتصبح الشؤون المالية محور اهتمامك. ستعمل على إتمام خطة مالية، مثل فتح وديعة أو البدء بخطة استثمارية جديدة، لكن وجود عدة كواكب في هذا البيت يشير إلى ارتفاع النفقات، ما يستلزم إدخار جزء من المال للطوارئ. ستكون هناك فرص للحصول على وظيفة جديدة، أو العمل بدوام جزئي، أو إطلاق مشروع حر، مما يعزز من إمكانياتك المالية ويضيف مرونة إلى دخلك.