حظك الأسبوع الثاني من يناير2026 في الحب والعمل والصحة

يبدأ هذا الأسبوع، بإشارات قوية تدعم مسارك المهني، خاصة إذا كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة أو تفكر في تغيير اتجاهك الوظيفي..هذا ما تخبر به الأبراج بعض الأشخاص حول حظهم خلال هذا الأسبوع. تعرّف على توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير من خلال متابعة قراءة السطور التالية.

يبدأ هذا الأسبوع يا برج الحمل بإشارات قوية تدعم مسارك المهني، خاصة إذا كنت تبحث عن فرصة عمل جديدة أو تفكر في تغيير اتجاهك الوظيفي. التأثيرات الفلكية تمنحك دفعة واضحة للتقدم، وقد تتلقى دعوات لمقابلات عمل أو عروض تتطلب منك سرعة القرار. المجالات المرتبطة بالإدارة، والرياضة، والإعلام، والإبداع، والتواصل تحظى بحظ أوفر خلال هذه الفترة.

في المقابل، لا تنفصل حياتك العملية عن مسؤولياتك العائلية، إذ قد تُطالب بدور أكبر داخل المنزل، سواء فيما يخص شؤون كبار السن أو قرارات تتعلق بالسكن أو الترميم أو حتى العمل من المنزل. مع اقتراب نهاية الأسبوع، ستبرز بعض التحديات في محيط العلاقات العائلية، خاصة مع الإخوة الأكبر سنًا، وقد تجد نفسك مضطرًا للدفاع عن وجهة نظرك. ورغم حدة بعض المواقف، فإن وجود المريخ في برجك سيمنحك قوة داخلية وقدرة على الصمود.

هذا الأسبوع يحمل لك طابعًا مختلفًا يا برج الثور، حيث تتجه أنظارك نحو الخارج، سواء عبر تواصل مع أشخاص أجانب أو فرص تتعلق بالسفر أو الدراسة أو التعاون الدولي. امتلاء بيتك التاسع بالطاقة الكوكبية يفتح أمامك أبوابًا لم تكن في الحسبان، وقد تفكر فجأة في رحلة لها هدف تعليمي أو مهني أو حتى روحي. كما قد تنضم إلى برنامج دراسي أو تدريبي يمنحك تقديرًا مستحقًا على مجهوداتك السابقة، وستجد دعمًا واضحًا من مرشدين أو أشخاص تثق بحكمتهم.

في الوقت ذاته، يؤثر المريخ على مناطق خفية من حياتك، مما قد ينعكس على جودة نومك أو حالتك النفسية. قد تراودك أحلام مكثفة تحمل دلالات عميقة، فحاول الإصغاء لحدسك دون الانجراف وراء القلق. يُنصح بتجنب النقاشات الحادة أو الدخول في صراعات لا طائل منها. عائليًا، قد تشهد تغييرًا داخل المنزل، مثل تجديد أو انتقال أو مناسبة تجمع أفراد الأسرة. نهاية الأسبوع تتطلب منك تركيزًا مهنيًا عاليًا، إذ قد تُكلف بمهام دقيقة تحتاج إلى تخطيط وهدوء.

تتصدر الأمور المالية اهتماماتك هذا الأسبوع يا برج الجوزاء، حيث تشير التحركات الفلكية إلى مرحلة تتطلب حذرًا وتنظيمًا دقيقًا للموارد. وجود عدة كواكب في بيتك الثامن يجعل المشهد المالي غير مستقر، وقد تواجه التزامات مفاجئة أو مصروفات غير متوقعة. ورغم ذلك، فإن دعم الزهرة وعطارد سيمنحك مرونة في التفكير وقدرة على إيجاد حلول ذكية، شرط ألا تتسرع في القرارات. من الأفضل الاستعانة برأي مختص أو إعادة ترتيب أولوياتك المالية لتجنب أي ارتباك.

مهنيًا، قد تلوح فرص لعمل جديد، سواء بدوام كامل أو جزئي أو في إطار العمل الحر. اجتماعيًا، سيمنحك المريخ نشاطًا ملحوظًا، ويفتح أمامك باب التعارف مع أشخاص من خلفيات مختلفة، وقد تنضم إلى فريق جديد يضيف إلى خبراتك الكثير خلال الفترة المقبلة.

يدخل مواليد برج السرطان هذا الأسبوع مرحلة محورية تتمحور حول العلاقات بمختلف أشكالها، سواء العاطفية أو المهنية أو التجارية. تواجد الشمس والمريخ وعطارد والزهرة في برج الجدي يسلط الضوء مباشرة على شراكاتك، ويضعك أمام اختبارات حقيقية تتطلب منك نضجًا ووعيًا في التعامل مع الآخرين. هذا التجمع الكوكبي قد يخلق ضغوطًا، لكنه في الوقت نفسه يمنحك فرصة لإعادة ضبط علاقاتك على أسس أكثر توازنًا.

أصحاب الأعمال على وجه الخصوص، قد يواجهون اختلافات في وجهات النظر مع الشركاء، إلا أن تأثير الزهرة يساعد على تهدئة الأجواء وإيجاد حلول عادلة. اجتماعيًا، ستكثر الدعوات والمناسبات، وقد تتوسع دائرة معارفك، لكن من الضروري عدم منح ثقتك بسرعة.

يحمل هذا الأسبوع لمواليد برج الأسد طابع الجدية والالتزام، حيث تتزايد المسؤوليات المهنية بشكل ملحوظ. وجود مجموعة من الكواكب في البيت السادس، يفرض عليك العمل بتركيز عالي والانتباه لأدق التفاصيل، خاصة أن زملاءك في العمل قد يكونون أكثر تطلبًا من المعتاد. قد تنشأ بعض الخلافات في محيط العمل، لذا يُنصح بالابتعاد تمامًا عن النميمة أو الدخول في صراعات جانبية، لأن الضغط سيكون مرتفعًا ولن يخدمك أي توتر إضافي.

صحيًا، تحتاج إلى الاهتمام بجهازك الهضمي، فقد تكون منطقة أسفل البطن أكثر حساسية خلال هذه الفترة. اختيار الطعام الصحي وتجنب الأطعمة الثقيلة أو الحارة سيساعدك على الحفاظ على توازنك الجسدي. هذا الأسبوع يُعد خطوة أساسية لبناء استقرار مهني أقوى إذا أحسنت إدارة طاقتك.

يعيش مواليد برج العذراء أسبوعًا مليئًا بالحركة والتفاعل الاجتماعي، مع تركيز واضح على الطموحات المستقبلية والعمل الجماعي. التأثيرات الفلكية ستدعم إبداعك، وتمنحك فرصة لإبراز مهاراتك أمام الآخرين، سواء في محيط العمل أو ضمن فرق تتشارك معها الأهداف نفسها. إذا كنت تعمل في مجال يعتمد على الابتكار أو التخطيط أو الإدارة، فستجد أن أفكارك تحظى بتقدير لافت. كما أن هذا الأسبوع مناسب لتوسيع شبكة علاقاتك وبناء شراكات مهنية جديدة.

على الصعيد العائلي، قد تتزايد مسؤولياتك تجاه الأبناء إن كنت أحد الوالدين، بينما سيجد العازبون فرصًا للتعارف والتواصل، وإن لم يكن التوقيت مثاليًا لبدء علاقة عاطفية مستقرة.

يدخل مواليد برج الميزان الأسبوع الثاني من يناير، وهم أمام مسؤوليات عائلية متزايدة، إذ تُسلط حركة الكواكب الضوء على شؤون المنزل والاستقرار الأسري. قد تجد نفسك مطالبًا بدور أكبر داخل العائلة، سواء من حيث رعاية أحد أفراد الأسرة، أو اتخاذ قرارات تتعلق بالسكن، أو الانشغال بأمور عقارية وتجديدات. هذا الزخم داخل البيت الرابع قد يخلق بعض الضغط النفسي، لكنه في الوقت نفسه سيمنحك فرصة لإعادة ترتيب حياتك الخاصة، وبناء أساس أكثر متانة للمستقبل.

عاطفيًا، يؤثر المريخ على بيت الشراكات، مما يجعل العلاقات العاطفية في مرحلة دقيقة تتطلب الهدوء وضبط الانفعالات. قد تظهر وجوه جديدة في حياتك الاجتماعية، إلا أن التسرع في اتخاذ القرارات ليس في صالحك حاليًا. امنح العلاقات الوقت الكافي للنضج وتحقيق الفهم المتبادل.

يستمر الإيقاع السريع في حياة مواليد برج العقرب خلال الأسبوع الثاني من يناير، حيث تبقى الكواكب متمركزة في بيت التواصل والحركة. هذا الوضع يجعلك منشغلًا بعدة مهام في وقت واحد، من مراسلات واجتماعات إلى مشاريع فكرية وتعليمية. قد تنخرط في أنشطة تتعلق بالكتابة أو التدريس أو التعلم الذاتي، سواء عبر الإنترنت أو من خلال تجارب مباشرة. كما يبرز السفر، خاصة الرحلات القصيرة، كجزء من جدولك المزدحم.

مع هذا الزخم، قد تشعر بتوتر ذهني نتيجة الضغط وتعدد المسؤوليات، لذا يصبح التنظيم ضرورة لا خيارًا. على الصعيد الصحي، يدعوك تأثير المريخ إلى الانتباه لنظامك الغذائي، إذ قد تزيد الحموضة أو الإرهاق إن أهملت صحتك.

يضعك هذا الأسبوع أمام ملفات مالية حساسة يا برج القوس، حيث تتركز التأثيرات الفلكية في بيت المال والدخل. قد تشعر بضغط المصروفات، خاصة مع تأثير الشمس والمريخ. في المقابل، يمنحك وجود الزهرة وعطارد فرصًا لتعويض ذلك من خلال دخل إضافي أو مشروع جديد، سواء عبر وظيفة بدوام كامل أو عمل حر أو نشاط جانبي. العاملون في مجالات التدريب والخطابة والتعليم قد يحصدون فرصًا واعدة خلال هذه الفترة.

العلاقات الشخصية والمهنية قد تشهد توترًا بسيطًا، ما يتطلب منك الصراحة دون اندفاع. على الصعيد الإبداعي، ستتدفق الأفكار، لكن ليس كل ما يلمع قابل للتنفيذ، فاختر بعناية. هذا أسبوع مناسب لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والأطفال والمشاركة في تجمعات اجتماعية تعيد إليك التوازن والطاقة الإيجابية.

يمتد تأثير الأسبوع الثاني من يناير بنفس قوة الأسبوع الماضي، حيث تظل الكواكب متمركزة في نفس الموقع الفلكي، ما يجعل هذه المرحلة شديدة الأهمية لمواليد برج الجدي. تُعدّ فترة عودة الشمس بمثابة نقطة مراجعة شاملة للحياة. هذه المرحلة لن تتسامح مع الإهمال أو التهاون، بل ستدفعك نحو الانضباط، وتحمل مسؤولية أكبر عن قراراتك، مع التركيز على الاعتماد على الذات دون انتظار دعم خارجي.

على الصعيد الشخصي، ستميل إلى إعادة تشكيل صورتك أمام الآخرين، سواء من خلال تغيير في المظهر، أو في طريقة التعبير عن نفسك. سيلاحظ من حولك هذا التحول، وسينظرون إليك كشخص أكثر نضجًا. مهنيًا، تنشط العلاقات والشراكات، وقد تظهر فرص تعاون جديدة أو عروض عمل تتطلب وقتًا وجهدًا قبل أن تؤتي ثمارها.

يدخل مواليد برج الدلو أسبوعًا لا يخلو من التحديات الداخلية، حيث تستمر الكواكب في المرور عبر البيت الثاني عشر، وهو موقع فلكي يدفعك للانعزال النسبي ومراجعة الذات. قد تشعر بأن الأمور تسير ببطء، أو أنك تبذل جهدًا كبيرًا دون نتائج فورية، لكن هذا العبور ليس سلبيًا بقدر ما هو تمهيد لانطلاقة جديدة عندما تنتقل الشمس إلى برجك لاحقًا. ستنشغل بحل قضايا شخصية مؤجلة، وقد تميل إلى الممارسات الروحية أو التأملية لاستعادة توازنك.

مهنيًا، يتزايد الضغط مع تأثير الكواكب على بيت العمل اليومي، وقد يواجه العاملون في المجالات الإدارية أو التعليمية أو الأمنية تحديات تتطلب صبرًا مضاعفًا. تأثير القمر وبلوتو في برجك يضعك أمام مواجهة تتعلق بهويتك أو سلطتك أو دورك في محيطك، وقد تصل الأمور إلى نقطة حاسمة. السفر وارد، لكنه مرهق ومعرض للتغيير المفاجئ.

يحمل الأسبوع الثاني من يناير طاقة إيجابية نسبيًا لمواليد برج الحوت، إذ تنشط الكواكب في بيت العلاقات الاجتماعية والخطط المستقبلية، مما يمنحك رؤية أوضح لما تريد تحقيقه على المدى البعيد. تزداد لقاءاتك مع الأصدقاء وزملاء العمل، وقد تشارك في اجتماعات جماعية تُثمر عن قرارات مهمة أو بداية مشاريع طويلة الأمد. هذه التفاعلات ستمنحك شعورًا بالأمل وتعيد إليك الحماس للمستقبل.

في الجانب العاطفي والإبداعي، قد تتلقى دعمًا واضحًا، حيث تُفتح أمامك فرص للتعبير عن مواهبك أو إبراز مهاراتك، سواء في الفن أو المجالات التي تتطلب خيالًا وابتكارًا. العازبون قد يشهدون لقاءات مميزة، بينما يعيش المرتبطون أجواء أكثر دفئًا مع شركائهم.