توقعات برج القوس لشهر فبراير 2026: سفر ومعرفة وبدايات فكرية

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ لتتعرف على ما تحمله لك حركة الكواكب من تطورات خلال شهر فبراير تابع قراءة السطور التالية.

توقعات الأبراج: حظك لشهر فبراير برج القوس

يحمل شهر فبراير 2026 لمولود برج القوس طاقة توسع واضحة، تبدأ مع قمر مكتمل قوي يفعّل بيتك التاسع، بيت السفر البعيد والمعرفة العليا والرؤية الواسعة للحياة. هذا القمر يفتح أمامك دورة تمتد آثارها لما يقارب ستة أشهر، وخلالها تدخل مرحلة جديدة عنوانها التعلم والتطوير الشخصي. ستشعر بحاجة قوية لصقل مهاراتك، أو اكتساب خبرات مختلفة، وقد تنخرط في برامج تدريبية أو دراسات متقدمة تغير طريقة تفكيرك وتوسّع خياراتك المستقبلية.

السفر يظهر كعنوان بارز خلال هذه الفترة، سواء عبر رحلات طويلة أو تواصل مستمر مع جهات خارجية ومجتمع دولي. بعض مواليد برج القوس قد يسافرون لأسباب مهنية أو تعليمية، بينما يجد آخرون أنفسهم منفتحين على ثقافات جديدة من خلال العمل أو الإنترنت. النقاشات التي ستجريها مع معلمين أو مرشدين أو خبراء ستكون محورية، وقد تزرع في داخلك أفكارًا تقودك إلى تغييرات هامة في مسارك. وإذا كنت تعمل في مجالات الكتابة أو النشر أو التعليم، فهذه الفترة ستحمل فرصًا حقيقية للانتشار أو العثور على داعمين لمشاريعك الفكرية.

ابتداء من الأسبوع الثالث، تتغير بوصلة الاهتمام نحو البيت الرابع، بيت العائلة والمنزل والجذور. هنا تدخل مرحلة مختلفة تمامًا، حيث تصبح شؤون السكن والعائلة في صدارة أولوياتك. قد تناقش صفقات عقارية مثل البيع أو الشراء، أو تبدأ أعمال بناء أو تجديد داخل منزلك. رُبما ستكثر التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية في محيطك القريب، وقد تجمعك هذه الأجواء بأصدقاء قدامى وأقارب لم ترهم منذ فترة.

ومع اقتراب نهاية الشهر وبداية تراجع عطارد، رُبما ستظهر احتمالات الأعطال التقنية أو سوء الفهم في التواصل، لذلك يُفضّل إنجاز المعاملات المهمة مسبقًا، والتحلي بالصبر إذا تعطلت بعض الخطط. فبراير 2026 هو شهر مزدوج الإيقاع لمولود القوس، من جهة يفتح لك أبواب المعرفة والسفر والتجارب الجديدة، ومن جهة أخرى يدعوك للاهتمام بجذورك العائلية.