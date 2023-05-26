Huawei تطلق استراتيجيتها الجديدة FusionSolar

جدة - نرمين السيد - وتظهر هذه العروض التزام Huawei بقيادة التحول العالمى نحو الحياد الكربونى.

فى خطابه الرئيسى، أكد Hou Jinlong، رئيس شركة Huawei للطاقة الرقمية، على التحول المتسارع للطاقة من الوقود الأحفورى إلى الطاقة المتجددة، مدفوعا بحياد الكربون واستقلال الطاقة وقيمة الأعمال.

وبالتعاون مع الشركاء، تدمج Huawei Digital Power تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة، بالإضافة إلى تدفقات البيانات والطاقة، لتقديم منتجات وحلول منخفضة الكربون لجميع السيناريوهات للعملاء فى جميع أنحاء العالم. الهدف هو بناء بنية تحتية مبتكرة لنظام الطاقة تعمل على تطوير الصناعات الكهروضوئية ونظام نخزين الطاقة.

Chen Guoguang رئيس الأعمال الكهروضوئية الذكية فى شركة Huawei للطاقة الرقمية، كشف عن استراتيجية FusionSolar الجديدة، وتركز الاستراتيجية على تقارب تكنولوجيا 4T "واط/بت/حرارة/بطارية"، ووضع معايير صناعة عالية الجودة مع الشركاء، وتعزيز أنظمتها الستة لشريك النظام الإيكولوجى. كما قدم Chen حلول Huawei الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة " ESS " الذكية لجميع السيناريوهات الموجهة نحو المستقبل.

فى سيناريوهات المصانع على نطاق المرافق، حددت Huawei الاتجاه العالمى لمحولات السلسلة الذكية على مدى العقد الماضى. وللمضى قدما، ستقوم الشركة بتطوير محولات ذكية لتشكيل الشبكة تدمج نظام الكهروضوئية+نظام تخزين الطاقة " ESS "+الشبكة+الإدارة لجعل الكهروضوئية مصدرا رئيسيا للطاقة.

أدت شراكة Huawei مع China Resources Power فى تشينغهاى، الصين، إلى أول تطبيق فى العالم لمحولات تشكيل الشبكة الذكية، مما وضع الأساس لمعايير الصناعة المستقبلية. وعلاوة على ذلك، ساعدت Huawei شركة ACWA Power وشركة Power Construction Corporation الصينية فى بناء أكبر مشروع للشبكة الصغيرة الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة " ESS " فى العالم فى المملكة العربية السعودية، وتوفير الكهرباء النظيفة لمدينة يبلغ عدد سكانها حوالى مليون نسمة.