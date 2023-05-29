4 مواليد كل دقيقة.. أرقام صادمة لتعدد سكان مصر (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى تصريحات متلفزة: "عددنا وصل أربعة ملايين تسعمائة وثمانية وسبعين ألفًا و333 نسمة، ومن الممكن أن يصل العدد إلى 105 ملايين نسمة فى بداية يونيو المقبل".
وأكد أن الزيادة السكانية فى مصر وصلت إلى الترتيب الـ 15 على مستوى العالم فى معدلات الإنجاب، مشيرًا إلى أن هناك 14 محافظة هى الأعلى فى معدلات الإنجاب، على رأسها محافظة مطروح.
ولفت إلى أن هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء.
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