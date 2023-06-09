واتساب تعلن عن ميزة القنوات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت المنصة الشهيرة، إنها صممت علامة تبويب جديدة تحت اسم "المستجدات"، حيث يمكن للمستخدمين الاطلاع على حالات وقنوات معينة يختارون متابعتها، وذلك بصورة منفصلة عن المحادثات الشخصية مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات.

وقالت واتساب: "القنوات عبارة عن أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأى.

ولمساعدتك على تحديد قنوات لمتابعتها، نعمل على تصميم دليل قابل للبحث يمكنك من خلاله العثور على هواياتك وفرقك الرياضية والمستجدات من المسؤولين المحليين وغير ذلك الكثير. ويمكنك أيضا الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة فى الدردشات أو رسائل البريد الإلكترونى أو المنشورة على الإنترنت".

وتابعت المنصة المملكوكة لشركة "ميتا": "نحن نتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة.

ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين.

وبصفتك مشرفا فى القناة، لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصى للمتابعين. وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم هاتفك للمشرف أو للمتابعين الآخرين.

أنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة".

وأوضحت أنه على غرار الطريقة التى تصمم بها المراسلات: "لا نعتقد أن مستجدات القنوات يجب أن تبقى لديك إلى الأبد.

ولذلك لن نحتفظ بسجل القناة على خوادمنا لأكثر من 30 يوما وسنوفر بعض الطرق لتختفى المستجدات على نحو أسرع من أجهزة المتابعين.

وسيتمتع المشرفون أيضا بإمكانية حظر التقاط صور عن شاشة الهاتف وإعادة توجيه الرسائل من قنواتهم".

ونوهت إلى أنها ستوفر للمشرفين القدرة على اختيار من يمكنه متابعة قنواتهم وتحديد قابلية اكتشاف تلك القنوات فى الدليل.

ولأن هدف القنوات يتمثل فى الوصول إلى جمهور واسع، لا تكون القنوات مشفرة تماما بين الطرفين بشكل افتراضى.

ونعتقد أن القنوات المشفرة تماما بين الطرفين الموجهة لجمهور محدود تكون منطقية فى بعض الحالات، مثل المنظمات غير الهادفة للربح أو المنظمات الصحية، ونحن ندرس ذلك كخيار مستقبلى أيضا.