بعد تحذير السعودية .. ارتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار النفط والطاقة لهذا السبب المفاجئ .. وسعره يخترق هذا الحاجز لأول مرة في التاريخ

حيث ان العقود الآجلة صعدت لخام برنت 79 سنتا أو 1.03% إلى 77.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:25 بتوقيت غرينتش، وقد زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتا أو 1.19% إلى 73.77 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأميركي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ونقلت مصادر من السوق عن المعهد أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مايو/أيار، وهبطت مخزونات البنزين بنحو 6.4 مليون برميل، فيما نزلت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.8 مليون.

في غضون ذلك بدأت بعض دول تحالف "أوبك+" هذا الشهر في تنفيذ تخفيضات للإنتاج. وتزايدت المخاوف من احتمال إعلان المزيد من الخفض بعد أن قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه سيبقي البائعين على المكشوف، ممن يراهنون على أن الأسعار ستنخفض، "متألمين" ودعاهم إلى "الحذر".

واعتبر بعض المستثمرين هذا إشارة إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها ومن بينهم روسيا قد يفكرون في إعلان المزيد من تخفيضات الإنتاج في اجتماع سيعقد في الرابع من يونيو/حزيران.