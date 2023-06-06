انت الان تتابع خبر رسميا: وزارة التعليم السعودية تعلن إضافة مقرر جديد لجميع هذه المراحل .. سيتم تدريسه بطريقة لم يسبق لها مثيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وزارة التعليم السعودية أقرت تدريس مادة “علوم الأرض والفضاء” بـ 4 حصص أسبوعية وذلك لطلاب الصف الثالث الثانوي في الفصلين الدراسي الثاني والثالث من السنة الدراسي القادم.

خطط دراسية مطورة

و ذلك جاء في دليل الخطط الدراسية الخاص بالسنة الدراسي القادم 1445هـ الذي قامت الوزارة حديثاً باصداره، وفقًا لـ”عكاظ”.

ويكمل هذا الإصدار الثالث من الخطط الدراسية ما بدأته الوزارة قبل عامين عندما أعلنت العمل بتطبيق الخطط الدراسية المطورة التي انطلقت مع بداية العام الدراسي 1443هـ.

وسيدرس طلاب الصف الثالث الثانوي في تخصصات المسار العام ومسار الطب والحياة ومسار الحاسب والهندسة.

تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب

وفي وقت سابق، أوضحت الوزارة أن القرار يأتي بهدف تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب من الجنسين تجاه علوم الفضاء، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للدورات الأكاديمية والمستجدات والمعايير العلمية والوطنية في هذا المجال.

وبيّنت أن كتاب “علوم الأرض والفضاء”، يسمح للطلاب بتطوير مهاراتهم في العلوم الطبيعية والتطبيقية في المرحلة الثانوية.

ربط النظرية بالممارسة في عمليتي التدريس والتعلم

من خلال ربط النظرية بالممارسة في عمليتي التدريس والتعلم، وزيادة عبء العمل في موضوعات العلوم الطبيعية والتطبيقية.

إضافة إلى إدخال مواضيع جديدة مثل، “علوم الأرض والفضاء، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وفي مجال الهندسة”.

ومحتوى الكتاب عبارة عن مقدمة لعلوم الأرض والفضاء ويستكشف العلاقة بين الأرض والهواء والفضاء والماء والكائنات الحية، بالإضافة إلى ربط الظواهر الطبيعية المهمة في الكون.