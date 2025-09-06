الرياض - كتبت رنا صلاح - سامسونج ترفع سقف التوقعات مع Galaxy S25 Ultra روسمش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

الشياكة والأداء والتميز .. مواصفات سامسونج جالكسي S25 ألترا وسعره وموعد إطلاقه في الأسواق

نجحت سامسونج في إثارة الإعجاب مجدداً مع إعلانها عن سلسلة Galaxy S الجديدة، حيث جمعت بين التقنيات الحصرية التي كانت تقتصر على سلسلة Note مع هواتف Galaxy S . منذ دمج قلم S-Pen في هاتف Galaxy S21 Ultra، بدأت هذه الفئة تشهد تطوراً كبيراً. والآن، تستعد الشركة لإطلاق Galaxy S25 Ultra، الذي يُتوقع أن يكون رائداً في الأداء، الجودة، والابتكار. دعونا نلقي نظرة على أبرز مواصفاته ومميزاته الجديدة.

مواصفات Galaxy S25 Ultra: تقنية حديثة لتجربة متكاملة

يأتي Galaxy S25 Ultra بمواصفات تؤكد التزام سامسونج بتقديم أفضل تجربة مستخدم باستخدام أحدث التقنيات. إليكم أهم التفاصيل:

الشاشة: بحجم 6.8 إنش، بتردد 120 هرتز، ودقة QHD+ (1440×3200 بيكسل)، محمية بزجاج غوريلا Armor 2 لمقاومة الخدوش والصدمات.

المعالج: Snapdragon 8 Gen 4 بتقنية 3 نانومتر، يوفر أداءً سريعاً وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

الذاكرة والتخزين: 16 جيجابايت رام مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت بتقنية UFS 4.0 لتلبية كافة الاحتياجات.

الكاميرات: نظام رباعي يضم كاميرا رئيسية 200 ميجابيكسل، وألترا وايد 50 ميجابيكسل، وتليفوتو 50 ميجابيكسل بتقريب 5x، مع كاميرا أمامية 12 ميجابيكسل لصور سيلفي مذهلة.

البطارية: سعة 5,000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط لاستخدام يدوم طويلاً.

نظام التشغيل: Android 15 مع واجهة One UI 7 المعززة بتقنيات Galaxy AI 2.0 الذكية.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

لم تكشف سامسونج بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق Galaxy S25 Ultra، لكن التوقعات تشير إلى طرحه في بداية عام 2025، ربما في فبراير أو مارس. وقد تُفاجئنا الشركة بإعلان مبكر في يناير. أما بالنسبة للسعر، فيُتوقع أن يبدأ من حوالي 1,300 دولار (ما يعادل 4,800 ريال سعودي أو 62,000 جنيه مصري)، وهو سعر يتناسب مع فئته الراقية.

لماذا يعتبر Galaxy S25 Ultra الخيار الأمثل؟

مع شاشة متينة، معالج قوي، كاميرات متطورة، وبطارية تدوم طويلاً، يضع Galaxy S25 Ultra معياراً جديداً في عالم الهواتف الذكية. إنه الخيار المثالي لمحبي التقنية والباحثين عن جهاز يجمع بين الأناقة والأداء العالي.