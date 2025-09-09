الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الأكاديمية المالية عن موعد انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى الأكاديمية المالية 2025، والمقرر عقده في 8 أكتوبر 2025 بمركز المؤتمرات في مركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، تحت رعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز.

الأكاديمية المالية تعلن انطلاق النسخة الرابعة من ملتقى 2025 بالرياض تحت شعار نبتكر لنمكن

ويُنظم الملتقى هذا العام تحت شعار “نبتكر لنمكِّن”، تأكيدًا على التزام الأكاديمية بدعم الابتكار كعنصر أساسي في تطوير القطاع المالي ومواجهة تحدياته المستقبلية، ومن المقرر أن يناقش عددًا من المحاور من بينها: قيادة الابتكار لتعزيز مرونة المنظمات، القيادة المؤسسية في بيئة متغيرة، استراتيجيات مستدامة لتنمية الكفاءات القيادية، ودور رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية، مانع بن محمد آل خمسان، أن الملتقى سيشهد إطلاق مبادرات استراتيجية لتطوير القدرات البشرية بالتعاون مع جهات محلية ودولية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات نوعية تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.

ويشارك في الملتقى قادة وخبراء من القطاع المالي محليًا ودوليًا، ويشمل ورش عمل متخصصة، كما خصصت الأكاديمية مسرح الإنماء للتوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة المالية.

ويعد الملتقى منصة سنوية رائدة لمناقشة أحدث الممارسات في تطوير رأس المال البشري في القطاع المالي.