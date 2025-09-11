الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي لعام 2025، تزداد وتيرة الحديث بين المواطنين والمقيمين حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المناسبة الوطنية الغالية وفي هذا العام، تزامنت الاحتفالات مع موعد صرف معاشات المتقاعدين لشهر سبتمبر، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام تداول أخبار غير مؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزعم أن هناك بدلًا إضافيًا سيُصرف للمتقاعدين احتفالًا بهذه المناسبة وهذه الأحاديث انتشرت بسرعة، لتثير الجدل بين شريحة واسعة من المتقاعدين وأسرهم الذين يتطلعون لأي خبر قد يحمل لهم بشرى تعزز من أوضاعهم المالية ظيحوص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميًا .. مكافأة استثنائية ترفع دخل المتقاعدين وتضاعف فرحتهم بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كانت واضحة في ردها على ما تم تداوله فقد أكدت من خلال قنواتها الرسمية أن الأخبار التي تتحدث عن صرف بدل إضافي مع معاش سبتمبر 2025 بمناسبة اليوم الوطني، لا أساس لها من الصحة وأوضحت أن صرف المعاشات يتم وفق جداول ثابتة محددة سلفًا، ولا يتم تعديلها إلا بقرارات رسمية تُعلن عبر المنصات الحكومية المعتمدة مثل وكالة الأنباء السعودية أو الحسابات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا الرد الحاسم جاء ليقطع الطريق أمام انتشار الشائعات، وليؤكد على أهمية الاعتماد على المصادر الموثوقة فقط في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمعاشات أو أي مزايا إضافية.

لماذا تنتشر هذه الأخبار بسرعة؟

انتشار مثل هذه الأخبار بين المتقاعدين وأسرهم ليس أمرًا غريبًا فالمتقاعدون يعتمدون بشكل أساسي على معاشاتهم الشهرية، وأي حديث عن زيادة أو بدل إضافي يعني لهم الكثير من الناحية المعيشية كما أن اقتران الشائعة بمناسبة وطنية كبرى مثل اليوم الوطني يمنحها قدرًا أكبر من القبول لدى الناس، خاصة وأن الدولة اعتادت تقديم بعض المكرمات أو المبادرات في مناسبات سابقة.

غير أن الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع هي أن أي قرار مالي أو إضافة للمعاشات لا يمكن أن يُؤخذ إلا من خلال القنوات الرسمية، وأي مصدر غير رسمي يظل مجرد إشاعة لا ينبغي الانسياق خلفها.

مواعيد صرف معاش المتقاعدين لشهر سبتمبر 2025

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بصرف معاشات المتقاعدين في موعد ثابت كل شهر، وهو يوم 25 من الشهر الميلادي وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة نهاية أسبوع، يتم تقديم أو تأجيل الصرف ليوم عمل يسبقه أو يليه مباشرة.

وبالنسبة لشهر سبتمبر 2025 فإنه من المتوقع أن يتم صرف المعاش في موعده المعتاد دون أي تغيير، ما لم يتم الإعلان عن مستجدات رسمية وهذا يعني أن المتقاعدين سيحصلون على معاشاتهم في وقتها كما هو معتمد منذ سنوات.

طرق الاستعلام عن المستحقات

للتأكد من قيمة المعاش الشهري ومواعيد الصرف، أتاحت الجهات المختصة عدة وسائل سهلة ومباشرة، منها: