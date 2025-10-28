الرياض - كتبت رنا صلاح - في كل عام دراسي جديد، يعيش طلاب المملكة العربية السعودية وأولياء أمورهم حالة من الترقب مع اقتراب صدور التقويم الدراسي الرسمي من وزارة التعليم، الذي يُعد المرجع الأساسي لتنظيم العام التعليمي وتخطيط الإجازات والفصول الدراسية . ويزداد هذا الاهتمام كلما اقترب موعد نهاية الفصل الدراسي الأول، إذ يبدأ الجميع في التساؤل عن مواعيد بداية الفصل الثاني، ومدة إجازة منتصف العام، وكيف سيكون توزيع الأيام الدراسية والإجازات على مدار العام الدراسي 1447 هـ هسحثم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1447 في السعودية .. التعليم تكشف تفاصيل التقويم الجديد وإجازة منتصف العام

منذ تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في المملكة، أحدث هذا النظام نقلة واضحة في هيكلة التعليم، حيث أسهم في تحسين كفاءة العملية التعليمية وتنظيم الجهود بين فترات الدراسة والراحة. وقد أكدت وزارة التعليم السعودية مع انطلاق العام الدراسي 1447 هـ استمرار العمل بهذا النظام بعد نجاحه في الأعوام السابقة.

استمرار نظام الفصول الدراسية الثلاثة

يقوم هذا النظام على تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول متتابعة، بحيث يمتد كل فصل لفترة زمنية محددة تتخللها إجازات قصيرة ورسمية، ليتمكن الطلاب والمعلمون من التقاط الأنفاس وتجديد النشاط قبل استئناف الدراسة من جديد. هذا التقسيم ساهم في رفع جودة التعليم وتخفيف الضغط الدراسي الذي كان ملازمًا للنظام القديم المكون من فصلين دراسيين فقط.

وتؤكد الوزارة أن هذا النظام لم يكن مجرد تعديل في الجدول الزمني، بل جاء كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الكمّ الدراسي والراحة الذهنية والجسدية للطلاب. كما أتاح للمعلمين وقتًا كافيًا لتقييم الأداء الأكاديمي وتصحيح المسار قبل نهاية العام، مما ينعكس إيجابًا على نتائج الطلاب وتحصيلهم العلمي.

أهداف التقسيم الثلاثي للعام الدراسي

النظام الجديد لا يقتصر على إعادة توزيع الأيام الدراسية، بل يحمل أهدافًا تعليمية وتربوية واضحة. فهو يتيح للطلاب فرصة أوسع لاستيعاب المناهج الدراسية على مراحل متدرجة، كما يعزز مفهوم التعليم المستمر والتعلم الذاتي، ويُكسب الطلاب مهارات تحليلية وتطبيقية تتماشى مع متطلبات العصر.

كما حرصت وزارة التعليم على أن يتضمن كل فصل دراسي تركيزًا أكاديميًا خاصًا، بحيث تكون المناهج متدرجة ومتكاملة، وتغطي جوانب متعددة من المعرفة. فإلى جانب المواد التقليدية كالرياضيات والعلوم واللغة العربية، أُدرجت مواد تهتم بالتقنية والبرمجة ومهارات التفكير النقدي والابتكار، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تضع التعليم في مقدمة أولويات التطوير الوطني.

ومن خلال هذا النظام، أصبح الطالب أكثر تفاعلًا مع العملية التعليمية، إذ يشارك في مشاريع وأنشطة تربوية تعزز مهارات التعاون والمسؤولية والانضباط، وتربطه بسوق العمل ومتطلباته المستقبلية.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 1447 هـ