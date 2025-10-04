الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تقديم فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع" لاستعراض إنجازاتها وأنشطتها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 02:24 مساءً -

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إصدار سلسلتها الدورية من الفيديوهات بعنوان "الرعاية الصحية في أسبوع"، والتي تسلط الضوء على أبرز ما تحقق من إنجازات وأنشطة خلال الأسبوع.

يتناول الفيديو حصاد الفترة من السبت 27 سبتمبر وحتى الجمعة 03 أكتوبر 2025، حيث يستعرض جهود الهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، إلى جانب الاستعدادات الجارية لانطلاق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية.

وتعكس هذه الجهود حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات الصحية وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الشاملة للمواطنين، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030.

لمزيد من التفاصيل، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق للتعرف على أحدث المستجدات.