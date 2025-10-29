الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس اهتمام القيادة السعودية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا يقضي بـالإعفاء من الغرامات المالية في السعودية المتعلقة بمخالفات التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي . ويأتي هذا القرار ضمن توجه المملكة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وتحقيق العدالة في الاستخدام، وحماية البنية التحتية الحيوية بلفنر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية بقرار ملكي جديد من الملك سلمان .. هل أنت منهم؟

يشمل القرار الملكي فترة تصحيحية تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، تمنح خلالها الجهات والأفراد المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون تحمل أي رسوم أو غرامات مالية. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الجميع على الالتزام بالأنظمة، والمساهمة في تقليل الهدر في المياه والطاقة، تماشيًا مع سياسات المملكة الرامية إلى تحقيق استدامة بيئية واقتصادية طويلة الأمد.

تفاصيل قرار الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية

ويُعد القرار جزءًا من سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية في قطاعات المياه والكهرباء لتحسين جودة الخدمات، وضمان كفاءة التشغيل، وتوسيع نطاق التغطية، بما يحقق تطلعات رؤية السعودية 2030 في تطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة.

شروط الاستفادة من قرار الإعفاء

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الإعفاء من الغرامات المالية في السعودية يشمل جميع أنواع المخالفات التي تتعلق بالتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي، مثل:

التوصيلات غير النظامية للمياه أو الصرف الصحي.

استخدام المياه بطريقة غير قانونية أو خارج نطاق العدادات.

تصريف المياه بطريقة مخالفة لأنظمة السلامة أو اللوائح البيئية.

ويستفيد من الإعفاء كل من يتقدم بطلب رسمي عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال مكاتب خدمات العملاء في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم ذلك خلال فترة الثلاثة أشهر المقررة.

بعد استلام الطلب، تقوم الفرق الفنية المختصة بمراجعة الحالة وتوثيقها ميدانيًا، وفي حال التزام المستفيد بالإجراءات التصحيحية، تُلغى جميع الغرامات والمقابل المالي تلقائيًا دون أي التزامات إضافية.

أهداف قرار الإعفاء من الغرامات المالية

يركز القرار الملكي على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة المواطن والبيئة على حد سواء، ومن أبرزها:

تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.

رفع كفاءة منظومة المياه الوطنية من خلال تقليل التعديات غير النظامية.

تشجيع المواطنين والمقيمين على الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بالمياه والصرف الصحي.

الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بتحسين جودة الحياة وتقليل الهدر المائي.

كما يمثل القرار خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية لإعادة هيكلة قطاع المياه بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وضمان استدامة الخدمات للمستقبل.

دعوة رسمية لتصحيح الأوضاع خلال فترة الإعفاء