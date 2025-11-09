الرياض - كتبت رنا صلاح - بناءً على الأوامر السامية الصادرة من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أعلنت سلطنة عُمان عن تحديد إجازة اليوم الوطني العماني 2025 لتشمل موظفي القطاعين العام والخاص، ويأتي هذا القرار احتفاءً بالذكرى المجيدة لتأسيس النهضة العمانية وتقديراً لعطاء أبناء الوطن في مختلف المجالات رغفنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرسوم سلطاني مفاجئ بخصوص عدد أيام إجازة اليوم الوطني العماني 2025 .. هل سيتم تمديدها؟

موعد إجازة اليوم الوطني العماني 2025

وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الجهات المختصة، فقد تقرر أن تكون إجازة اليوم الوطني في سلطنة عمان يومي الأربعاء والخميس الموافقين 26 و27 نوفمبر 2025. وتشمل الإجازة جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات العامة، إضافةً إلى موظفي منشآت القطاع الخاص.

تفاصيل قرار الإجازة الرسمية

أوضحت الجهات الرسمية أن منح إجازة اليوم الوطني العماني يأتي استناداً إلى التوجيهات الكريمة لجلالة السلطان، التي تؤكد حرص القيادة العمانية على تمكين الموظفين من الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية. كما تم التأكيد على إمكانية استمرار العمل في بعض المرافق الحيوية خلال يومي الإجازة في حال اقتضت الضرورة، مع ضمان تعويض العاملين وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

أهمية اليوم الوطني في سلطنة عُمان

تحمل إجازة اليوم الوطني العماني 2025 طابعاً خاصاً لدى الشعب العماني، إذ تعبّر عن الاعتزاز بتاريخ البلاد ومسيرة النهضة الحديثة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم. وتُعد المناسبة فرصة لتعزيز روح الانتماء والولاء، واستذكار ما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات ضمن رؤية عُمان المستقبلية 2040.

فرصة للاحتفال والاستجمام

تمنح هذه الإجازة المواطنين والمقيمين فرصة لقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تُقام في مختلف محافظات السلطنة. كما تشهد العديد من المدن العمانية عروضاً واحتفالات فنية وثقافية تجسد حب الوطن والفخر بالقيادة الحكيمة.

بهذا القرار السامي، تؤكد الحكومة العُمانية بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم على اهتمامها برفاهية المواطن وتقديرها لكل من يساهم في نهضة الوطن. وتبقى إجازة اليوم الوطني العماني 2025 مناسبةً تجدد فيها السلطنة عهدها بالعمل والبناء نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.