الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم حالة من التقلبات الجوية التي تتوزع بين أمطار رعدية ورياح نشطة وتشكّل للضباب في عدد من المناطق الجنوبية والغربية، إضافة إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره اليومي أن الحالة المطرية ستؤثر بشكل مباشر على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، حيث يُتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع فرصة لتكوّن الضباب في ساعات المساء والصباح الباكر زناتا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطقس في السعودية اليوم: أمطار رعدية وضباب كثيف على جازان وعسير والباحة ومكة

تفاصيل الحالة الجوية في مختلف المناطق

منطقة جازان

من المتوقع أن تشهد منطقة جازان اليوم أجواءً غير مستقرة تمتد على معظم محافظاتها الساحلية والجبليّة، مع سحب رعدية ممطرة قد تصحبها هبّات قوية من الرياح السطحية. وأشار تقرير الأرصاد إلى أن بعض المحافظات مثل صامطة، بيش، وأبوعريش قد تشهد تساقطًا للأمطار الغزيرة خلال ساعات الظهيرة، وهو ما يستدعي الحذر من تشكّل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما حذّرت الجهات المختصة من تدنّي مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة المؤدية إلى المرتفعات، نتيجة نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

منطقة عسير

أما منطقة عسير، فستكون اليوم تحت تأثير حالة جوية رعدية تمتد من المحافظات الجنوبية حتى مرتفعات أبها والنماص. ويتوقع أن تستمر الأمطار حتى ساعات المساء الأولى، مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية. ويُحتمل أن يتشكل الضباب الكثيف في المرتفعات، خاصة على طريق السودة وتنومة، ما قد يؤدي إلى صعوبة في القيادة في ساعات الصباح الباكر والمساء. وتوصي إدارة المرور السائقين بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واستخدام أنوار الضباب عند القيادة في المناطق المرتفعة.

منطقة الباحة

تسود منطقة الباحة اليوم أجواء ماطرة منذ ساعات الفجر، مع غيوم كثيفة ورعود متقطعة في بعض محافظاتها. وأظهرت خرائط الطقس الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد امتداد السحب الممطرة إلى بلجرشي والمندق والعقيق، مع نشاط للرياح السطحية التي قد تثير الأتربة في الأجزاء المنخفضة. ويُتوقع أن تستمر الحالة الجوية على المنطقة حتى ساعات الليل، على أن تخف تدريجيًا فجر الغد مع بقاء الأجواء غائمة جزئيًا.

منطقة مكة المكرمة

وفي مكة المكرمة، تُشير التوقعات إلى استمرار الأمطار الرعدية الخفيفة إلى المتوسطة على بعض أجزائها، خصوصًا في المحافظات الجنوبية الغربية مثل الليث والقنفذة، مع احتمال امتداد الغيوم إلى المشاعر المقدسة. الرياح ستكون نشطة أحيانًا، وقد تُثير الأتربة في بعض المناطق المكشوفة، مما يستوجب الحذر أثناء التنقل. في المقابل، تشهد الأجزاء الشمالية من مكة استقرارًا نسبيًا مع درجات حرارة معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلًا. ويُرجّح أن تتشكل طبقات من الضباب في ساعات الفجر والصباح الأولى، خاصة على الطرق الرابطة بين مكة والطائف.

المنطقة الشرقية والضباب الكثيف

في الجهة الشرقية من المملكة، تتأثر الأجواء صباح اليوم بموجة ضبابية كثيفة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرق السريعة، خاصة في الدمام، الجبيل، والأحساء. وتشير التوقعات إلى أن الضباب سيستمر حتى السابعة صباحًا تقريبًا قبل أن يبدأ بالانحسار تدريجيًا مع ارتفاع درجات الحرارة. ونبّهت هيئة الأرصاد قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، واستخدام إشارات التحذير عند انخفاض مدى الرؤية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفقًا لآخر نشرات المركز الوطني للأرصاد، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم القيم التالية في أبرز مدن المملكة: