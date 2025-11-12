الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية منذ فترة ليست بالقصيرة حالة من الاضطرابات الجوية المستمرة، حيث تتكرر موجات الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط الرياح وهبوب الأتربة، لتجعل المواطنين في حالة متابعة دقيقة ومستمرة لأحوال الطقس . فالتغيرات الجوية المتسارعة التي تمر بها البلاد خلال هذه الأيام جعلت الحذر واجبًا، خصوصًا للعائلات التي تسكن في المناطق الجبلية أو القريبة من مجاري السيول، وفي ظل هذه التقلبات يحرص المواطن السعودي اليوم على معرفة أحدث توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، الذي يصدر نشراته اليومية بشكل دقيق لمتابعة الحالة الجوية في مختلف مناطق المملكة. ومع أن بعض المناطق بدأت تشهد استقرارًا نسبيًا، إلا أن فرص هطول الأمطار الرعدية ما تزال قائمة في عدة أجزاء من البلاد تخخيط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار رعدية على نجران وعسير والباحة واستمرار التقلبات الجوية

وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية صباح اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، فإن الحالة الجوية لا تزال تحت تأثير منخفض جوي ضعيف يمتد من الجنوب الغربي نحو وسط المملكة. ويتوقع الخبراء استمرار فرص هطول أمطار خفيفة إلى رعدية على أجزاء من مناطق نجران، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. هذه الأمطار قد تكون مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار بشكل متقطع، ما قد يؤدي إلى تدنٍ مؤقت في مدى الرؤية الأفقية في بعض الطرق المفتوحة.

حالة الطقس العامة في السعودية اليوم

كما لم يستبعد المركز إمكانية تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف في ساعات الصباح الأولى، خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية، وقد يمتد أحيانًا نحو الأجزاء الشرقية من المملكة. لذلك يُنصح السائقون بأخذ الحيطة أثناء التنقل في الطرق الجبلية والمناطق الساحلية في هذه الفترة الحساسة من اليوم.

تحليل الأوضاع الجوية الحالية

تشير صور الأقمار الصناعية وتحاليل الرصد المباشر إلى أن كتلة هوائية رطبة ما زالت تؤثر على الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، مع وجود سحب ركامية متوسطة إلى كثيفة تتشكل بشكل متفرق فوق مرتفعات عسير والباحة. هذه السحب تتطور أحيانًا إلى عواصف رعدية قصيرة المدى، ينتج عنها تساقط للأمطار متفاوت الشدة، خاصة في فترات ما بعد الظهيرة وحتى المساء.

أما في بقية المناطق مثل الرياض، القصيم، وتبوك، فتسود أجواء مستقرة إلى حدٍّ كبير، مع ظهور بعض السحب العالية التي لا يُتوقع أن ينتج عنها أي هطول. وبحسب المختصين، فإن هذه الحالة تعتبر طبيعية في مثل هذا الوقت من العام، إذ تبدأ الأجواء تدريجيًا بالتحول من حرارة الصيف إلى اعتدال الخريف، مع نشاط واضح في الرياح الشمالية والشرقية الجافة.

حالة البحرين الأحمر والخليج العربي

بالنسبة للملاحة البحرية، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومترًا في الساعة، في حين تتحول إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة قد تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة قرب مضيق باب المندب.

هذه السرعات تجعل البحر يتراوح بين خفيف ومتوسط الموج في الشمال والوسط، بينما يصبح مائجًا جنوبًا مع ارتفاع الموج إلى حدود متر ونصف في بعض الفترات، ما قد يتطلب من الصيادين وربابنة السفن الصغيرة توخي الحذر أثناء الإبحار.

أما في الخليج العربي، فتسود رياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع أمواج خفيفة نسبيًا، ما يجعل الأجواء البحرية هناك أكثر استقرارًا وملاءمة للأنشطة الساحلية والترفيهية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

بعد متابعة تفاصيل الحالة الجوية العامة، ننتقل إلى أبرز ما ينتظره المواطنون كل يوم، وهو توقعات درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن السعودية الرئيسية. وجاءت على النحو التالي: