الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن حملة استدعاء جديدة تشمل 3,793 مركبة من طرازات لينكون Navigator وفورد Expedition موديلات 2022 حتى 2024، وذلك بعد اكتشاف خلل خطير في أنبوب الفرامل الأمامي قد يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل نتيجة احتكاكه بأنبوب مخرج فلتر الهواء، مما قد يتسبب في ضعف كفاءة نظام الفرامل وزيادة احتمالية وقوع حادث ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص الجهات المختصة على سلامة المستهلكين وضمان خلو المركبات من العيوب التي قد تمس أمن السائق والركاب على الطرق صخضمه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الخلل المعلن

بحسب ما ورد في بيان وزارة التجارة، فإن العيب المكتشف مرتبط مباشرة بأنبوب الفرامل الأمامي، وهو أحد المكونات الأساسية في نظام الكبح. الخلل يتمثل في احتمالية احتكاك أنبوب الفرامل مع أنبوب مخرج فلتر الهواء الموجود بالقرب منه، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الاحتكاك إلى تآكل الأنبوب وحدوث تسرب في سائل الفرامل. هذا التسرب يسبب انخفاضًا في ضغط النظام الهيدروليكي للفرامل، مما يؤدي إلى ضعف في قدرة السائق على التحكم بالمركبة أثناء التوقف المفاجئ أو القيادة على الطرق السريعة.

خطر يهدد السائقين! استدعاء أكثر من 3 آلاف مركبة بسبب خلل قد يفقد السيطرة أثناء القيادة

وتشير الوزارة إلى أن استمرار القيادة في هذه الحالة قد يرفع خطر وقوع حادث مروري، خاصة في الظروف التي تتطلب كبحًا سريعًا أو على الطرق المبتلة والمنحدرة.

العلامتان المتأثرتان بالاستدعاء

الحملة تشمل علامتين من أشهر العلامات الأمريكية الفاخرة المنتشرة في السوق السعودي، وهما:

لينكون Navigator (لينكون نافيجيتور): سيارة دفع رباعي فاخرة تُعرف بقوتها وفخامتها، تُستخدم كثيرًا من قِبل العائلات وكبار رجال الأعمال، وتمتاز بمواصفاتها العالية وتقنياتها الحديثة.

فورد Expedition (فورد إكسبيديشن): من أكثر سيارات فورد شعبية في المملكة، وهي مركبة SUV كبيرة متعددة الاستخدامات، تتميز بالقدرة العالية على التحمل، وتُستخدم على نطاق واسع داخل المدن وخارجها.

وبحسب البيان، فإن كلا الطرازين من إنتاج شركة فورد موتور الأمريكية، وقد تم بيعها في السوق السعودي عبر توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي.

إجراءات السلامة الواجب اتخاذها

دعت وزارة التجارة جميع مالكي هذه المركبات إلى التحقق من شمول سياراتهم في حملة الاستدعاء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك بإدخال رقم هيكل المركبة (VIN) في الخانة المخصصة للتحقق. وفي حال كانت المركبة مشمولة، فعلى المالك التواصل فورًا مع الوكيل المعتمد — سواء توكيلات الجزيرة أو شركة محمد يوسف ناغي — لحجز موعد لفحص المركبة وإجراء الإصلاح مجانًا دون أي مقابل.

وأكدت الوزارة أن الإصلاح سيتم بالكامل على نفقة الشركة الصانعة، مشددة على أن تجاهل الاستدعاء يشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة السائق والركاب.

أرقام التواصل الرسمية

يمكن لمالكي المركبات التواصل مع الوكلاء من خلال الأرقام التالية:

توكيلات الجزيرة: ???? 8007492222

شركة محمد يوسف ناغي: ???? 8001240218

كما يمكن متابعة آخر التحديثات أو أي حملات استدعاء جديدة عبر حساب وزارة التجارة الرسمي على منصة X (تويتر سابقًا) أو من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لاستدعاء المنتجات Recalls.sa.