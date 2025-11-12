الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة حالة جوية جديدة يُتوقع أن تحمل معها أمطارًا رعدية متفاوتة الغزارة تشمل عددًا كبيرًا من المناطق، تبدأ تأثيراتها يوم الجمعة المقبل وتمتد حتى بداية الأسبوع القادم ووفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية السعودية، فإن الحالة تُعد من أبرز الحالات المطرية المنتظرة هذا الشهر، نظرًا لاتساع نطاقها الجغرافي وامتدادها من تبوك شمالًا حتى مرتفعات عسير وجازان جنوبًا بظعقك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العاصفة تقترب! أمطار غزيرة تضرب 10 مناطق في المملكة نهاية الأسبوع

بداية الحالة المطرية واتجاه حركتها

تشير صور الأقمار الصناعية وتحديثات النماذج العددية إلى أن الحالة ستبدأ تدريجيًا من المناطق الشمالية الغربية، تحديدًا من تبوك والجوف والحدود الشمالية، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة من البحر الأبيض المتوسط تتلاقى مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من البحر الأحمر. هذا الالتقاء سيؤدي إلى نشوء سحب رعدية ممطرة تتحرك لاحقًا نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم تمتد إلى القصيم، حائل، والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال نهاية الأسبوع.

ويُتوقع أن تشهد الجمعة والسبت ذروة النشاط الجوي، خاصة في المناطق الساحلية والغربية من البلاد.

المناطق المتأثرة بشكل مباشر

الحالة المطرية تشمل نطاقًا واسعًا من مناطق المملكة، وهي وفقًا لتقديرات المركز الوطني للأرصاد:

منطقة تبوك: تشمل السواحل مثل الوجه وضباء وأجزاء من تيماء، مع فرص لهطول أمطار رعدية غزيرة.

المدينة المنورة: سحب ممطرة على المدينة وأحيائها الشمالية والغربية، تمتد نحو العلا وينبع وبدر.

مكة المكرمة: أمطار متفاوتة الشدة على جدة، الليث، الطائف، ورابغ، مع احتمال هبوب رياح قوية على بعض الفترات.

القصيم وحائل: أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تصحب برياح مثيرة للغبار في بعض المناطق المكشوفة.

مرتفعات عسير، الباحة، وجازان: حالة من الأمطار الغزيرة والرعدية، مع فرص لتشكل السيول في الأودية.

الشرقية: فرص محدودة لتشكل الضباب خلال ساعات الفجر والصباح الأولى، ما قد يحد من مدى الرؤية الأفقية.

المدينة المنورة ومكة في قلب المشهد

تُعتبر منطقتا المدينة المنورة ومكة المكرمة محور الحالة المرتقبة، حيث يتوقع أن تتأثر الأولى بسحب رعدية كثيفة مع هطول متواصل للأمطار في أجزاء واسعة منها، بينما ستكون مكة المكرمة على موعد مع عواصف رعدية متفرقة تمتد حتى السواحل الغربية. وتشير التوقعات إلى أن جدة والليث قد تشهدان تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة خلال يومي السبت والأحد، تزامنًا مع نشاط للرياح السطحية القادمة من الجنوب.

كما من المتوقع أن تمتد بعض السحب إلى مناطق المشاعر المقدسة، لذا دعت الجهات المعنية إلى الالتزام بإرشادات السلامة والابتعاد عن مجاري السيول.

تحركات الرياح وحالة البحر

بحسب التنبؤات، ستتغير حركة الرياح خلال الحالة المطرية، حيث تهب على سواحل البحر الأحمر رياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 25 و45 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى مترين أحيانًا في المناطق المفتوحة. أما على الخليج العربي، فتسود رياح شمالية غربية معتدلة، ويكون البحر خفيف الموج، إلا أن الأرصاد لم تستبعد تشكل ضباب خفيف في بعض السواحل الشرقية مع ساعات الصباح الباكر.

تغيرات متوقعة في درجات الحرارة

يصاحب الحالة الجوية انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الشمالية والغربية. ففي تبوك والجوف، يُتوقع أن تتراوح العظمى ما بين 18 و21 درجة مئوية، بينما تسجل المدينة المنورة ومكة المكرمة درجات عظمى بين 28 و32 درجة مئوية. أما الرياض، فتشهد طقسًا أكثر اعتدالًا مع احتمال ظهور بعض السحب الممطرة الخفيفة مع بداية الأسبوع القادم.

ومن المرجح أن تنخفض الحرارة ليلًا بشكل ملموس، مما يعطي إشارة لبداية فصل الشتاء فعليًا في المملكة.

تحذيرات الأرصاد للمواطنين والمقيمين

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المطرية المرتقبة تتطلب الحذر والانتباه، خصوصًا في المناطق الجبلية والساحلية المعرضة لتشكل السيول. وحثت الهيئة المواطنين على متابعة تحديثات الإنذار المبكر أولًا بأول، وعدم المجازفة بعبور الأودية أثناء هطول الأمطار. كما نبهت إلى ضرورة تخفيف السرعة على الطرق عند تدني الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب.

وشددت الجهات المختصة على أن التوثيق اليومي للحالة سيتم عبر نشرات دورية، لضمان وصول المعلومات الدقيقة للمجتمع في الوقت المناسب.