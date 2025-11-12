ذروة زخة شهب الثوريات الشمالية تزين سماء الوطن العربي الليلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن ذروة زخة شهب الثوريات الشمالية ستبلغ ذروتها الليلة وحتى فجر الخميس، حيث سيتمكن عشاق الفلك في مختلف مناطق الوطن العربي من رصدها في أجواء صافية ومظلمة بعيدًا عن التلوث الضوئي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن النشاط المتوقع سيبدأ بعد منتصف الليل، وتحديدًا عند الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، حين يكون موضع الإشعاع – النقطة التي تنطلق منها الشهب ظاهريًا – على ارتفاع يقارب 85 درجة فوق الأفق الشرقي في كوكبة الثور.

وأضاف أبو زاهرة أن الزخة تُعد من الزخات الهادئة نسبيًا، إذ لا يتجاوز معدلها الوسطي 5 شهب في الساعة في أفضل الظروف، إلا أنها معروفة بإنتاج شهب لامعة وبطيئة الحركة تضفي مشهدًا مميزًا لعشاق السماء.

وأشار إلى أن وجود القمر في طور التربيع الأخير سيؤثر على الرؤية هذا العام، إذ سيضيء السماء خلال النصف الثاني من الليل، مما قد يحجب الشهب الخافتة ويُبقي فقط الأكثر سطوعًا مرئية بالعين المجردة.

وتُعد زخة الثوريات الشمالية جزءًا من الزخات السنوية المرتبطة بالمذنب “إنكي”، الذي يترك خلفه جسيمات غبارية تدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق على ارتفاع نحو 100 كيلومتر، مكوّنة خطوطًا ضوئية خلابة تزين السماء.