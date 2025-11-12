الرياض - كتبت رنا صلاح - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مقر ديوان الإمارة، الموقع الإلكتروني الجديد لإمارة المنطقة بعد تطويره وتحديثه، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة خالد الباهلي، ومدير عام تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالإمارة صالح الرسي.

أمير القصيم يدشّن الموقع الإلكتروني الجديد لإمارة المنطقة بعد تطويره وتحديثه

ويأتي هذا التدشين ضمن توجيهات سمو أمير المنطقة بأهمية الارتقاء بالخدمات الرقمية وتسهيل وصول المستفيدين إليها، بما يعزز كفاءة الأداء ويحسن تجربة المستخدم، تحقيقًا لمستهدفات التحول الرقمي الحكومي.

وقد جرى تطوير الموقع وفق كود المنصات الموحد المعتمد من هيئة الحكومة الرقمية، ليواكب أفضل الممارسات التقنية، ويسهم في تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز، حيث بلغ متوسط عدد الزوار أكثر من 250 ألف زائر، فيما تجاوز عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية 45 ألف مستفيد.

ويقدّم الموقع في حلّته الجديدة باقة من الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تمكّن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسهولة، إلى جانب محتوى إعلامي يبرز منجزات الإمارة وبرامجها ومبادراتها.

وأشاد سمو أمير القصيم خلال التدشين بما شهده الموقع من تحديثات نوعية تخدم الزوار والمستفيدين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في توفير الوقت والجهد وتعكس حرص الإمارة على تطوير بنيتها الرقمية.