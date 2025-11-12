المملكة تشارك في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا برئاسة الأمير فهد بن منصور

الرياض - كتبت رنا صلاح - يشارك وفد المملكة العربية السعودية في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين (Startup20)، المقرر انعقادها في جوهانسبرج بجمهورية جنوب أفريقيا خلال يومي 13 و14 نوفمبر 2025م، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، رئيس الشركات الناشئة لمجموعة العشرين، وبرعاية من شركة نيوم التي ترعى القمة وتدعم مشاركة الشركات الناشئة.

ويضم الوفد عددًا من الجهات الحكومية، وممثلين من القطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب رواد الأعمال والمستثمرين، وذلك لاستعراض التجارب السعودية الرائدة في تطوير منظومة ريادة الأعمال، وبحث فرص التعاون مع الشركاء الدوليين لتوسيع استثمارات الشركات الناشئة على مستوى العالم.

وتهدف المشاركة إلى إبراز المبادرات الوطنية التي تعزز بناء اقتصاد مزدهر قائم على الإبداع والتقنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم الابتكار وتنويع مصادر الاقتصاد.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة في تمكين رواد الأعمال ودعم بيئة الابتكار، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بريادة الأعمال ضمن إطار مجموعة العشرين، التي تجمع قادة الاقتصاد وصنّاع القرار حول العالم.