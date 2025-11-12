الرياض - كتبت رنا صلاح - في تجربة حسية فريدة تجمع بين الإيمان والتقنية، يقدم جناح الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مؤتمر ومعرض الحج 2025 – الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة تحت شعار “من مكة إلى العالم” – رحلة تفاعلية بعنوان “رحلة الحواس الخمس من الكعبة المشرفة إلى الروضة الشريفة”، تسلط الضوء على العناية الفائقة بالحرمين الشريفين بأسلوب يلامس وجدان الزائر وحواسه.

رحلة الحواس الخمس تأخذ زوار مؤتمر الحج 2025 من الكعبة المشرفة إلى الروضة الشريفة

تبدأ الرحلة من ركن السمع، حيث تصدح أصوات الأذان والتلاوة القرآنية بجودة عالية تحاكي أجواء الحرمين، ويطلع الزوار على الأنظمة الصوتية التي يشرف عليها أكثر من 270 مهندسًا وفنيًا، إلى جانب نظام الطوارئ الذكي، كما يمكنهم تجربة أداء الأذان والإمامة عبر استوديو تفاعلي متكامل.

وفي ركن اللمس، يعيش الزائر تجربة ملموسة مع خامات الحرمين، من رخام “التاسوس” الأبيض إلى السجاد الفاخر وخيوط كسوة الكعبة المصنوعة من الحرير والفضة المطلية بالذهب، إضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي التي تحاكي مراسم تغيير الكسوة.

أما ركن البصر، فيعرض مجسمات ثلاثية الأبعاد للكعبة المشرفة والمسجد النبوي تُبرز الحجر الأسود وباب الكعبة والقباب المتحركة، بينما يغمر ركن الشم الزوار بعبق العود والبخور المستخدم يوميًا في تعطير الحرمين الشريفين.

وتُختتم الرحلة بـركن التذوق، حيث يتذوق الزوار ماء زمزم النقي ويتعرفون على طرق تعبئته وتوزيعه، إلى جانب تذوق تمر عجوة المدينة.

وتجسد هذه التجربة الحسية الشاملة رسالة المملكة في رعاية الحرمين الشريفين ونقل تفاصيل هذه العناية من مكة إلى العالم.