وزارتا الثقافة والتعليم تدشن أكاديمية “آفاق للفنون والثقافة” في الرياض

الرياض - كتبت رنا صلاح - بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، دشّنت وزارتا الثقافة والتعليم أكاديمية “آفاق للفنون والثقافة”، بالتزامن مع الحفل الختامي لمسابقة المهارات الثقافية، في مقر الأكاديمية بمدينة الرياض، بحضور عدد من القيادات الثقافية والتعليمية.

وتُعد الأكاديمية خطوة وطنية رائدة، الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة، وتهدف إلى رعاية طلاب التعليم العام الموهوبين في مجالات الثقافة والفنون، من خلال نموذج تعليمي يجمع بين المناهج الأكاديمية والمسارات الثقافية والفنية المتخصصة، بما يمكّن الطلاب من صقل مواهبهم في الفنون البصرية، والموسيقية، والأدائية، ويمنحهم تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والإبداع.

وانطلقت الأكاديمية في مرحلتها الأولى في مدينتَي الرياض (للبنين) وجدة (للبنات)، مستهدفة طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول المتوسط، ضمن خطة توسّع تدريجية تشمل مختلف مراحل التعليم العام ومناطق المملكة، مع توفير مرافق حديثة، ومسارح، واستوديوهات متخصصة.

وشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة المهارات الثقافية، وتكريم المبدعين في عشرة مسارات، منها المسرح، الغناء، الفن الرقمي، العزف، الحِرف اليدوية، التصوير، القصة القصيرة، الأفلام، والمانجا، إضافة إلى فتح باب التسجيل للنسخة الرابعة من المسابقة.

وتندرج مبادرة “آفاق للفنون والثقافة” ومسابقة المهارات الثقافية ضمن إستراتيجية تنمية القدرات الثقافية لوزارتي الثقافة والتعليم، بهدف ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق الثقافي، وتعزيز الاستدامة في القطاع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانبين الثقافي والتعليمي.