الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه رؤية المملكة 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار تاريخي يتمثل في إلغاء رسوم المرافقين 2025 لعدد من الفئات والجنسيات المقيمة داخل أراضي المملكة . ويأتي هذا القرار بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد دراسة معمقة استمرت لسنوات، ليعكس سياسة الدولة التي تمزج بين العدالة الاجتماعية والبعد الإنساني، وتضع الإنسان في قلب التنمية الوطنية مغدهب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

"أمر ملكي" بإعفاء جنسيات جديدة من رسوم المرافقين نهائيا في السعودية .. هل تشملك؟

لم يكن قرار إلغاء رسوم المرافقين 2025 مجرد خطوة مالية أو اقتصادية، بل يمثل بعدًا إنسانيًا يراعي الظروف الاجتماعية والمعيشية للوافدين والمقيمين في المملكة. فقد جاءت هذه المبادرة لتجسّد رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين تطبيق الأنظمة والرحمة في التعامل مع الفئات الأكثر حاجة.

قرار ملكي يؤكد أن الرحمة جزء من النظام السعودي

ويؤكد هذا القرار أن النظام السعودي لا يُدار بجمود أو صرامة فقط، بل يقوم على قيم العدل والرحمة معًا، ضمن نهج يهدف إلى بناء مجتمع متكافل يسوده الاستقرار والازدهار، وهو أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة لجميع من يعيش على أرض المملكة.

الفئات والجنسيات المشمولة بقرار إلغاء رسوم المرافقين 2025

أوضحت الجوازات السعودية أن قرار إلغاء رسوم المرافقين لعام 2025 جاء بعد مراجعة دقيقة للأوضاع القانونية والاجتماعية لعدد من الفئات، بهدف التخفيف عن الفئات المستحقة ومراعاة الحالات الإنسانية الخاصة. وتشمل قائمة الفئات المستفيدة ما يلي:

المقيمون الفلسطينيون في المملكة العربية السعودية، تقديرًا لأوضاعهم السياسية والإنسانية.

حاملو الوثائق المصرية ممن لا يحملون الجنسية المصرية.

المنتمون لاتحاد ميانمار المقيمون في السعودية.

الأطفال دون سن الثامنة عشرة بغض النظر عن جنسية والديهم.

أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين، تعزيزًا للترابط الأسري.

ذوو الأصول التركستانية الذين يعانون من ظروف قانونية ومعيشية معقدة.

العاملون في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها أربعة أشخاص.

النساء غير المتزوجات (العزباوات) اللواتي لم يبلغن سن الزواج.

حاملو جنسية البلوشي المقيمون منذ سنوات طويلة داخل المملكة.

النظام السعودي يجمع بين العدالة والإنسانية

يعكس قرار إلغاء رسوم المرافقين 2025 أن المملكة تنتهج نظامًا إداريًا مرنًا يوازن بين تطبيق القانون وتغليب القيم الإنسانية. فالمملكة تسعى لدعم الأسر المقيمة التي أسهمت في نهضتها واستقرارها، في الوقت الذي تلتزم فيه بتطبيق القوانين بما يحفظ مصالح الجميع. هذا الدمج بين الرحمة والعدالة هو ما يميز النظام السعودي عن غيره، ويجعل سياسته أكثر شمولية وإنصافًا.

ويؤكد القرار أن القيادة السعودية تسعى دائمًا إلى احتضان كل من يعيش على أرضها، خاصة الفئات التي واجهت صعوبات مادية أو قانونية، لتكون جزءًا من مجتمع سعودي يقوم على العدالة والتكافل الاجتماعي.

موقف الجوازات السعودية من غير المشمولين بالإعفاء

من جانبها، شددت المديرية العامة للجوازات على أن قرار إلغاء رسوم المرافقين 2025 يقتصر فقط على الفئات المشمولة بالإعفاء، بينما يستمر إلزام باقي المقيمين بدفع الرسوم المقررة وفق الأنظمة المالية المعمول بها. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار برنامج المقابل المالي الذي يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن الاقتصادي، وضمان عدالة توزيع الموارد بين المواطنين والمقيمين.

غرامات التأخير في سداد رسوم المرافقين

كما حذرت الجهات المختصة من التأخر في سداد الرسوم المفروضة على الفئات غير المعفاة، مبينة أن هناك غرامات مالية محددة سيتم تطبيقها في حال التأخير، وهي كالتالي:

غرامة مالية بقيمة 500 ريال سعودي عند التأخر في السداد للمرة الأولى.

غرامة بقيمة 1000 ريال سعودي عند التأخر للمرة الثانية.

غرامة مقدارها 1000 ريال سعودي مع احتمال الترحيل عند التكرار للمرة الثالثة أو أكثر.

إلغاء رسوم المرافقين 2025... رؤية تضع الإنسان أولاً

ختامًا، يمثل إلغاء رسوم المرافقين 2025 إحدى الخطوات الإنسانية التي تؤكد التزام المملكة ببناء مجتمع شامل ومتوازن. فهو قرار لا يقتصر على البعد المالي، بل يجسد فلسفة القيادة السعودية في جعل الإنسان محور التنمية. وتثبت المملكة من خلال هذا القرار أن رؤيتها الطموحة 2030 ليست مجرد خطة اقتصادية، بل مشروع حضاري وإنساني يعكس قيم الرحمة والعدل والتكافل التي تأسست عليها الدولة السعودية.