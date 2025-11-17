نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد" ينبّه من أمطار خفيفة ورياح نشطة على القريات وطبرجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الجوف غدًا الثلاثاء، وتوقع المركز في تقريره أن تصاحب الأمطارَ رياح نشطة على بعض محافظات المنطقة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة محافظتي القريات وطبرجل والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

‏وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الثالثة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء.