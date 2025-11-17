نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تصادم مأساوي بالمدينة المنورة يودي بحياة 40 معتمرًا هنديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد بعد تداول أنباء وفاة عشرات المعتمرين من الجنسية الهندية، إثر اصطدام حافلتهم بصهريج نفط على طريق مكة – المدينة أثناء توجههم لأداء مناسك العمرة.

وبحسب التقارير الصادرة اليوم الإثنين، فقد كانت الحافلة تقل نحو 40 معتمرًا هنديًا عندما وقع الحادث حوالى الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند. وقد سارعت السفارة الهندية في الرياض إلى تقديم التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس":

"تتقدم السفارة بخالص تعازيها في حادث الحافلة المأساوي الذي أودى بحياة المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة."

كما أوضح مرور المدينة المنورة عبر منصته الرسمية أنه يباشر إجراءات التحقيق في الحادث الناجم عن تصادم حافلة معتمرين مع شاحنة وقود، مشيرًا إلى استمرار استكمال الإجراءات النظامية.

رئيس الوزراء الهندي ينعى الضحايا

قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خالص تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا متابعة المسؤولين الهنود للحادث بالتنسيق مع السلطات السعودية.

كما أعادت السفارة الهندية في الرياض نشر بيان النعي عبر حسابها الرسمي، مؤكدة دعمها الكامل لأسر الضحايا والمصابين.

غرفة عمليات للتعامل مع تداعيات الحادث

وفي إطار متابعة الحادث، أعلنت القنصلية الهندية في جدة عن إنشاء غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة وتقديم الدعم للمعتمرين وذويهم.

وكشفت التقارير أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة تقل 43 راكبًا كانت في طريقها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بصهريج ديزل قرب منطقة المفرحات؛ ما أدى إلى اشتعال النيران في كلتا المركبتين ووقوع عدد كبير من الضحايا.