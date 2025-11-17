نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حادث مأساوي في السعودية يهز مواقع التواصل: 40 معتمرًا هنديًا يلقون مصرعهم "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ما لا يقل عن 40 معتمرًا من الجنسية الهندية مصرعهم في السعودية، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث مروع نتج عن اصطدام الحافلة التي تقلهم بشاحنة صهريج نفط على طريق المدينة المنورة.

ووفقًا للتقارير الواردة، وقع الحادث نحو الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند، حيث كانت الحافلة تقل عشرات المعتمرين في طريقهم لأداء المناسك.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس. جاي. شانكار عن صدمته الشديدة من الحادث المأساوي، مؤكدًا أن سفارة الهند في الرياض والقنصلية بجدة تتابعان التطورات وتقدمان الدعم اللازم للمتضررين وأسر الضحايا.

كما قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومشيرًا إلى استمرار التواصل بين المسؤولين الهنود والجهات السعودية المعنية بالحادث.

وفي السياق نفسه، أعلنت القنصلية الهندية في جدة عن إنشاء غرفة عمليات خاصة لتنسيق جهود الإغاثة والمتابعة الميدانية بعد هذا الحادث المأساوي الذي خلف عشرات الوفيات.