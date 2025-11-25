الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً غير مسبوق في خدماتها الحكومية، ومن أبرز هذه الخدمات طلب زيارة عائلية الذي أصبح متاحاً بالكامل عبر المنصات الإلكترونية . تتيح هذه الخدمة للمقيمين في المملكة استقدام ذويهم من الأقارب من الدرجة الأولى للإقامة معهم لفترات محددة، مما يعزز أواصر الترابط الأسري ويوفر بيئة اجتماعية مستقرة للمقيمين رجظمك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسرع خطوات طلب زيارة عائلية في السعودية بسهولة وكم سعرها

ما هي الزيارة العائلية ولماذا تعتبر مهمة؟

تُعرف الزيارة العائلية بأنها تأشيرة مؤقتة تسمح للمقيمين النظاميين في المملكة بدعوة أفراد عائلاتهم للإقامة معهم لفترة زمنية محددة. تندرج هذه الخدمة تحت مظلة وزارة الخارجية السعودية التي طورت نظاماً متكاملاً لتقديم هذه الخدمة إلكترونياً، مما يلغي الحاجة للزيارات الشخصية للمكاتب الحكومية ويوفر وقت وجهد المستفيدين.

ادخل إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية

اختر خدمة "مقيم" ثم انقر على "طلب زيارة عائلية"

املأ الاستمارة الإلكترونية بمعلومات دقيقة عن الضيف والمستضيف

حدد درجة القرابة وبيانات جواز السفر وتواريخ السفر

اختر المدة المناسبة من بين الخيارات المتاحة

اطبع الوثيقة وقدمها للتصديق من جهة العمل

تتبع حالة الطلب عبر المنصة الإلكترونية

الخيارات المتاحة لفترات الزيارة والرسوم

تختلف مدة التأشيرة ورسومها حسب احتياجات المستفيد:

زيارة قصيرة (حتى 3 أشهر): 300 ريال سعودي

تأشيرة متعددة الدخول لمدة سنة: 5000 ريال

تأشيرة متعددة لمدة سنتين: 8000 ريال

مميزات النظام الجديد للزيارات العائلية

يتميز النظام الإلكتروني لـ طلب زيارة عائلية بعدة إيجابيات منها:

السرعة في إنهاء الإجراءات

الشفافية في متابعة الطلبات

توفير الوقت والجهد

دقة في النتائج ومخالفة للشائعات

مرونة في اختيار فترات الزيارة المناسبة

نصائح مهمة لضمان نجاح طلبك

لتحقيق أفضل نتائج عند تقديم طلب زيارة عائلية، ننصحك بالآتي:

تحري الدقة في بيانات الضيف

التأكد من صلاحية المستندات

اختيار التوقيت المناسب بعيداً عن المواسم المزدحمة

الاحتفاظ بصور من جميع المستندات

متابعة البريد الإلكتروني بانتظام للتحديثات

تُعد خدمة الزيارة العائلية خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط الأسرية وتطوير الخدمات القنصلية في المملكة، مما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المقيمين ويؤكد التزام المملكة بمعايير التميز في خدماتها الحكومية.