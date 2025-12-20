الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية في السعودية، مما يُمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم موفق الموعد المُعلن عنه، وتحرص المؤسسة على صرفها وفق موعد محدد دون أي تأخير، ومن خلال موقع سعودي أون سنكشف عن الموعد وفق المُعلن عنه.

مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية في السعودية 2025: تأثير القرارات الجديدة على المستفيدين

مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية في السعودية

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن مواعيد صرف معاشات التأمينات الاجتماعية في السعودية، حيث يتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وذلك في حال وافق يوم عمل، أما في حال وافق يوم إجازة رسمية فيتم تقديم موعد الصرف إلى يوم عمل آخر.

خطوات الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها خدمة الاستعلام عن المعاشات، ويُمكن إجراء الاستعلام عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“من هنا“.

القيام بتسجيل الدخول عبر الموقع.

من الخدمات الإلكترونية يتم اختيار خدمات المتقاعدين.

ثم اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش.

إدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على زر استعلام، لتُعرض تفاصيل المعاش.

شروط التقاعد في السعودية

وُضعت مجموعة من الشروط التي يلزم على الراغبين في التقاعد في المملكة العربية السعودية استيفاؤها، وهذه الشروط تتضمن الآتي:

بلوغ سن الستين أو تجاوزها.

التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا مع إضافة مدة مكملة لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.

يحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم في موعد محدد من كل شهر، وذلك دون أي تأخير، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك الفئة، مما يُمكنهم من تلبية احتياجاتهم.