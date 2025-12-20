الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد فترة من الاضطراب المؤقت، أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض عودة عملياته التشغيلية إلى طبيعتها بالكامل . يجري المطار حالياً تنسيقاً مكثفاً مع جميع شركات الطيران، حيث يزودها بجميع التحديثات اللازمة والآليات المحددة لاستعادة الحقائب التابعة للرحلات التي شهدت إلغاءً. يأتي هذا الإجراء في إطار حرص إدارة المطار على تطبيق أعلى معايير السلامة وحماية حقوق المسافرين، بعد أن تأثرت الحركة الجوية مؤخراً ثنرنع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إعلان هام من مطار الملك خالد الدولي في الرياض بخصوص الرحلات

تنسيق مكثف لمعالجة آثار تعطل الرحلات

عملت إدارة المطار بشكل حثيث بالتعاون مع الناقلات الجوية والجهات المعنية، لمعالجة تداعيات الموقف الذي شهد تعطل الرحلات في مطار الرياض. وتركزت الجهود على متابعة إجراءات الرحلات الملغاة وتلك التي أُعيد جدولتها، والتي بلغ عددها قرابة 200 رحلة خلال اليوم السابق. ويُعد هذا التنسيق خطوة محورية في احتواء الموقف وتخفيف أثره على المسافرين.

وظائف برواتب خيالية في شركة WSP العالمية في السعودية و الإمارات .. سارع التقديم "مــن هـنــا"

عروض نهاية العام من الطيران السعودي - احجز ووفّر الآن على هذه الرحلات

التزام راسخ بحقوق المسافرين وسلامتهم

عبر مطار الملك خالد الدولي عن خالص أسفه للانزعاج الذي تعرض له المسافرون، مؤكداً في بيان رسمي على التزامه الصارم بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني. وقد أولت الإدارة أولوية قصوى لتنفيذ جميع المعالجات التصحيحية اللازمة، مع ضمان التطبيق الأمثل لبروتوكولات السلامة العالمية، سعياً منها لضمان تجربة سفر آمنة ومضمونة للجميع.

السبب الجذري لاضطراب الحركة الجوية

كشفت الإدارة سابقاً أن تعطل الرحلات في مطار الرياض وعدم الانتظام في مواعيد الإقلاع والهبوط، نتج عن عاملين رئيسيين تزامناً معاً. الأول هو استقبال المطار لعدد من الرحلات المحولة من مطارات أخرى، بينما كان يخضع في الوقت ذاته لأعمال صيانة مبرمجة مسبقاً ضمن منظومة التزود بالوقود. هذا التزامن شكل ضغطاً غير اعتياديًا على السعة التشغيلية، أدى إلى التأثير المؤقت على جدولة الرحلات.

خاتمة: عودة الطمأنينة إلى صالات السفر

بفضل التدابير السريعة والتنسيق الفعّال، نجح مطار الملك خالد الدولي في تجاوز التحدي التشغيلي المؤقت. تؤكد الإدارة أن جميع العمليات تسير الآن بسلاسة، مع استمرار بذل كل الجهود لخدمة المسافرين وفق أعلى المعايير الممكنة، وتعزيز الثقة في تجربة السفر من ومنطلق العاصمة السعودية.