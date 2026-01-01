الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة للمصريين من خلال منصة نسك الإلكترونية، في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات العمرة، وضمان رحلة آمنة ومنظمة للمعتمرين، بعيدًا عن أي ممارسات غير نظامية . ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة لضيوف الرحمن، وتمكين المعتمر من السفر بشكل فردي بعد استيفاء المتطلبات الرسمية، وعلى رأسها الحصول على الكود التعريفي المعتمد من وزارة السياحة المصرية وكحهو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التقديم المباشر على تأشيرة العمرة للمصريين عبر منصة نسك رسميًا

تأشيرة العمرة للمصريين مباشرة دون وسطاء

أكدت وزارة الحج والعمرة أن منصة نسك تتيح للمواطنين المصريين استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى وسطاء أو شركات سياحية غير معتمدة، وهو ما يسهم في ضبط سوق العمرة، والقضاء على العروض الوهمية، وضمان وضوح الإجراءات والأسعار. ويمنح هذا النظام الجديد المعتمر حرية التخطيط لرحلته وفق خيارات موثوقة ومعتمدة رسميًا.

خدمات متكاملة وحجز إلكتروني عبر منصة نسك

توفر منصة نسك عمرة تجربة رقمية متكاملة، تُمكّن المعتمر من حجز السكن، ووسائل النقل، وكافة الخدمات المرتبطة برحلة العمرة من خلال واجهة إلكترونية سهلة الاستخدام. كما تتيح المنصة الاطلاع على تفاصيل الخدمات وأسعارها بشكل واضح، مع ضمان توثيق جميع الحجوزات، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى رضا المعتمرين.

تقليل التكاليف وتعزيز الأمان للمعتمرين

يسهم التقديم عبر منصة نسك في خفض التكاليف الإجمالية لرحلة العمرة، وتقليل الوقت والجهد المبذولين في البحث عن عروض مناسبة، إلى جانب تعزيز مستوى الأمان، من خلال التعامل المباشر مع جهة رسمية معتمدة. كما يحد هذا النظام من استغلال بعض الجهات غير النظامية التي تقدم خدمات غير مضمونة أو بأسعار غير واضحة.

تحول نوعي في تنظيم رحلات العمرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن إطلاق التقديم المباشر على تأشيرة العمرة للمصريين عبر منصة نسك يمثل نقلة نوعية في تنظيم العمرة، حيث يرسخ معايير جديدة قائمة على الحوكمة والشفافية، ويعالج الكثير من الإشكالات التي واجهها المعتمرون خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى التنظيم أو جودة الخدمات.

ما هي منصة نسك؟

تُعد منصة نسك البوابة الرقمية الرسمية والموحدة لوزارة الحج والعمرة السعودية، وتهدف إلى تسهيل رحلة المسلمين من مختلف دول العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء العمرة والحج والزيارة. وتشمل خدماتها إصدار التأشيرات، وحجز الإقامة، والطيران، والمواصلات، إضافة إلى تنظيم تصاريح زيارة الروضة الشريفة، وتقديم إرشادات شاملة تساعد الزائر على أداء مناسكه بكل يسر وطمأنينة.

وتتكامل منصة نسك مع تطبيقي نسك عمرة ونسك أعمال ضمن منظومة تشغيلية متكاملة، تأتي في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم باستخدام أحدث الحلول الرقمية.