الرياض - كتبت رنا صلاح - دائمًا ما ترحب الهيئة السعودية للسياحة بالزوار من كل أنحاء العالم، مؤكدة أهمية تعاون وزارة السياحة مع وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الحج والعمرة، وكذلك الجهات ذات العلاقة عن إتاحة تأشيرة الزيارة، ولكن نوهت إدارة الجوازات على وجوب تجديد تأشيرة الزيارة العائلية في حالة البقاء داخل المملكة، وقد فرضت عقوبات في حالة البقاء داخل المملكة مع عدم تجديد التأشيرة، واليك كافة التفاصيل كالتالي غبكقك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

غرامة 50,000 ريال والسجن مدة 6 أشهر !! الجوازات السعودية تصدم أصحاب تأشيرة الزيارة العائلية

شددت إدارة الجوازات السعودية عن توقيع غرامة انتهاء تأشيرة الزيارة العائلية وعدم مغادرة المملكة العربية السعودية أو حتى عدم القيام بتجديدها، كما كشفت وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة تمديد التأشيرة وإلا سوف يتم فرض عقوبة على المقيم في حالة انتهاء تأشيرته، وقد تصل الغرامة إلى 15,000 ريال سعودي، ويكون ذلك في حال ارتكاب هذه المخالفة للمرة الأولى.

عقوبات انتهاء التأشيرة وعدم تجديدها

أما في حال تكررت المخالفة للمرة الثانية سيتم فرض غرامة تصل ل25,000 ريال سعودي، مع السجن لمدة ثلاث أشهر، وحددت الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، قدرها 50,000 ريال سعودي وكذلك السجن لمدة 6 شهور.

الأوراق المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

في حالة تريد الحصول على تأشيرة زيارة عائلية، يجب توفر بعض الأوراق التي يجب تقديمها نوضحها كالتالي:

تقديم جواز السفر، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول، ويجب تجديده ف حالة انتهاء صلاحيته قبل تقديم الطلب .

يجب تقديم قائمة بأسماء أفراد العائلة الذين ترغب في زيارتهم وصلة القرابة بهم، مع ضرورة توقيع الكفيل على الطلب.

تقديم إقامة سارية المفعول، أي يجب أن يكون لديك إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية.

صورة جواز السفر، كما يجب تقديم صورة من جواز السفر الخاص بك.

كما يجب عليك إجراء الفحص الطبي اللازم وشرط الحصول على شهادة صحية قبل تقديم الطلب.

الشروط للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

في حالة رغبتك فى الحصول على تأشيرة زيارة عائلية يجب عليك التأكد من توافر بعض الشروط الواجب توفرها حسب قوانين وزارة الخارجية السعودية وهي كالتالي:

أن يكون لديك جواز سفر صالح، وفي حالة وجوده عكس ذلك فيجب عليه تجديده قبل التقدم بالطلب.

شرط للحصول على التأشيرة أن تكون إقامة المسافر سارية المفعول.

يتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

كما يجب أن يكون الطلب مقتصراًعلى الأقارب من الدرجة الأولى فقط مثل والزوجة، والأبناء،الوالدين، والأخوات.

أن يكون عمر الأبناء القادمين للزيارة أقل من 18 عامًا.

غير مسموح بتقديم طلب الزيارة في فترات الحج أو العمرة، علماً بأن التصريح لا يشمل أداء مناسك الحج.

الالتزام بدفع الرسوم المطلوبة بالكامل في الجهة المختصة.

وجدير بالذكر أن تحديد القيمة المالية المستحقة للرسوم تتم من قبل وزارة الخارجية.

ما هي رسوم تأشيرة الزيارة العائلية؟

تبلغ رسوم الزيارة العائلية لمدة شهر واحد 2000 ريال سعودي، اما رسوم الزيارة العائلية لمدة 180 يوم فتبلغ 3000 ريال سعودي.

من يحق له الزيارة العائلية في السعودية؟

يمكن طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى فقط مثل (الوالدين، الزوجة، الأبناء).

كم تكلفة الزيارة للسعودية من مصر؟

تبلغ الرسوم الخاصة لإقامة الزيارة العائلية من مدة أسبوعين إلى 90 يوم 2000 ريال، أما رسوم إقامة الزيارة العائلية لمدة 6 أشهر تبلغ 3000 ريال، ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية لمدة عام تبلغ 5000 ريال.