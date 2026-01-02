الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة توسعاً متسارعاً على مختلف الأصعدة العمرانية والتجارية والصناعية، وهو توسع فرض واقعاً جديداً في سوق العمل، وخلق حاجة ملحّة إلى تخصصات مهنية لم تكن تحظى سابقاً بالاهتمام ذاته . ومن بين هذه المهن برزت مهنة حارس الأمن بوصفها إحدى الركائز الأساسية في حماية الأفراد والممتلكات، وضمان انسيابية العمل داخل المنشآت، سواء كانت حكومية أو خاصة حتحشر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سلم رواتب الأمن الجديد يشعل سوق الوظائف في السعودية 2026

في الماضي، كان يُنظر إلى وظيفة حارس الأمن على أنها وظيفة تقليدية، لا تتطلب سوى التواجد والمراقبة العامة. أما اليوم، فالوضع تغيّر جذرياً. فالحارس أصبح مطالباً بامتلاك مهارات متعددة، منها

تحول جذري في مفهوم مهنة حارس الأمن

التعامل مع أنظمة المراقبة الإلكترونية.

مراقبة الحركة داخل المنشآت من خلال الغرف المركزية.

تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة في حالات الطوارئ.

التواصل مع الجهات الرسمية عند رصد أي خطر.

تنظيم دخول الزوار وتسجيل البيانات بدقة.

حماية المنشأة من المخاطر الأمنية أو السلوكية أو الطارئة.

سلم رواتب أفراد الأمن والسكيورتي الجديد في السعودية بداية 2026

تعمل الجهات المختصة في المملكة على مراجعة رواتب العاملين في مجال الأمن بين فترة وأخرى، بما يعكس التطور الكبير في القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة للمهنة. وعلى الرغم من أن الرواتب تختلف من شركة لأخرى، فإنَّ الراتب الأساسي لحارس الأمن في بداية عام 2026 يُتوقع أن يكون أكثر استقراراً ووضوحاً، مع تقارب في هيكلة الدخل بين معظم الشركات الأمنية.

متوسط الراتب الشهري لحارس الأمن داخل المملكة

تختلف الرواتب بحسب خبرة الموظف، وطبيعة البيئة التي يعمل فيها، إلا أنّ المتوسط العام يمكن تلخيصه كالتالي:

الراتب يبدأ من 3000 ريال سعودي في بعض الشركات.

قد يصل إلى 5500 ريال سعودي شهرياً لدى المؤسسات الكبرى أو المنشآت الحساسة.

بعض الموظفين يحصلون على رواتب أعلى في مواقع خاصة مثل المنشآت البتروكيماوية والمجمعات التجارية الكبرى، أو شركات التشغيل الأمني الضخمة.

البدلات والمزايا المالية التي يحصل عليها حارس الأمن

لا يقتصر دخل حارس الأمن على الراتب الأساسي فقط، بل تقدّم بعض الشركات بدلات متنوعة تُحسّن الدخل الشهري، وفي بعض الأحيان تضاعفه إذا كانت طبيعة العمل تتضمن مهاماً إضافية.

ومن أهم هذه البدلات:

بدل السكن: تحصل بعض الفئات على بدل سكن قد يصل إلى 500 ريال أو أكثر حسب الشركة.

بدل النقل: يُمنح الموظف بدل نقل ثابت لتغطية تكاليف الذهاب والإياب.

بدل العمل الإضافي: يُعد من أكثر البدلات تأثيراً في زيادة الدخل، خصوصاً في الوظائف التي تعمل بنظام الورديات الطويلة.

مكافآت سنوية: تختلف من شركة لأخرى، وتُصرف حسب:

تقييم الأداء.

نسبة الالتزام.

طبيعة بيئة العمل.

هذه المزايا جعلت مهنة الأمن خياراً حقيقياً لمن يرغب في مصدر دخل ثابت ومستقر.

الدور الاقتصادي لراتب حارس الأمن

راتب حارس الأمن ليس مجرد أجر مقابل عمل، بل له أثر مباشر على حياة آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع بوصفه وظيفة رئيسية. كل ريال يتقاضاه الحارس ينعكس على:

استقرار الأسرة.

مستوى جودة الحياة.

القدرة على مواجهة الالتزامات المعيشية.

كما أنَّ المؤسسات الخاصة والحكومية التي تستثمر في تدريب كوادرها الأمنية ورواتبهم تسهم في تعزيز الأمن العام، وتساهم في رفع جودة الخدمات داخل المنشآت المختلفة.