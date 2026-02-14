الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد الجماهير لمتابعة المسلسل الرمضاني المنتظر “شباب البومب 14” والذي يعد من أبرز الأعمال الفنية في موسم رمضان المقبل لعام 2026، وذلك بعد نجاحات سابقة حققها المسلسل في الأجزاء السابقة، حيث يجمع بين الكوميديا والترفيه ويمزج بين قضايا اجتماعية وشبابية تلامس حياة المشاهدين، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على عدد من القنوات التي تتمتع بشعبية كبيرة، مما يزيد من حماس الجمهور وينتظر الناقدون انطلاقته ليشهدوا الجديد في أحداثه.

تعرف على مواعيد عرض مسلسل «شباب البومب 14» والقنوات الناقلة خلال شهر رمضان 2026

مواعيد العرض

سيتم عرض “شباب البومب 14” يوميا خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتوقع أن يبدأ العرض في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية، مما يتيح للجمهور متابعة الأحداث المثيرة والاستمتاع بأوقات المساء مع المسلسل، ويترقب المشاهدون كيف ستتطور الشخصيات والأحداث على مدار الشهر الكريم.

القنوات الناقلة

يحظى المسلسل بنقل حصري عبر قناة روتانا خليجية، والتي ستقوم ببث الحلقات بعد عرض الافطار مباشرة، كما سيعاد عرض حلقات المسلسل على عدة قنوات أخرى منها قناةmbc، مما يوفر خيارات متنوعة للجمهور لمتابعة أحداث المسلسل بسهولة ويسر، كذلك يتمنى القائمون على العمل أن يفوق نجاحه المتوقع.

التفاعل مع الجمهور

يشجع طاقم العمل على تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتمكن المشاهدون من مناقشة الحلقات والمواضيع المطروحة، كما يتوقع أن تصبح الصفحات المخصصة للمسلسل وجهة للراغبين في معرفة المزيد عن تفاصيل الحلقات والشخصيات، مما يعزز من الروح الجماعية حول المسلسل.

مستوى الإنتاج

استثمرت الجهة المنتجة الكثير من الموارد لتقديم عمل يبرز الجودة العالية في التصوير والإخراج والتمثيل، حيث يتعاون في العمل مجموعة من النجوم المعروفين في الساحة الفنية، ويتوقع النقاد أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً يفوق ما حققه في الأعوام السابقة، مما يضمن له مكانة خاصة في قلوب المشاهدين خلال الشهر الفضيل.