انت الأن تتابع خبر “هتنزل تشتريه دلوقتي بسرعة !!” .. سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G.. مواصفات جبارة برخص التراب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل شركة شاومي تقديم مزيد من الهواتف الذكية، وأعلنت مؤخرًا عن هاتف Xiaomi Redmi Note 13 4G والذي يأتي ضمن الفئات الاقتصادية، كما أنه يجمع بين التصميم العصري والمواصفات الحديثة، حيث الشاشة الكبيرة والبطارية ذات العمر الطويل، والكاميرا التي ستكون مناسبة لمحبي تصوير اللحظات السعيدة مع عائلاتهم واحبائهم،

فحقًا هذا الهاتف يستحق الاستثمار.

شرائح الاتصال: إمكانية استخدام شريحتين اتصال نوعهما Nano Sim.

إمكانية استخدام شريحتين اتصال نوعهما Nano Sim. سمك الجهاز: يبلغ 8 mm.

يبلغ 8 mm. الوزن: يبلغ 188 جرام.

يبلغ 188 جرام. م قاوم للماء : بمعايير IP54.

بمعايير IP54. الشاشة: تأتي من نوع أموليد، الحجم يساوي 9.67 إنش، والدقة تبلغ 2400×1080 بيكسل FHD+، ومعدل التحديث يساوي 120Hz، والسطوع يصل إلى 1800 شمعة.

المستشعرات:

مزود بمستشعر بصمة، التقارب، التسارع، البوصلة.

المعالج:

Snapdragon 685 بتكنولوجيا 6 نانو ثماني النواة.

نظام التشغيل:

أندرويد 13 مع واجهة شركة شاومي MUI 14.

الكاميرا الأمامية:

تأتي بدقة تبلغ 16 ميجا بكسل بجانب فتحة عدسة F/2.4، وتسمح بتصوير الفيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

الكاميرا الخلفية:

تأتي ثلاثية، الرئيسية دقتها 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، والثانية بدقة 8 ميجا بكسل بجانب فتحة عدسة F/2.2 (للتصوير بزاوية واسعة)، والثالثة دقتها تبلغ 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

البطارية: تأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

تأتي بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن: 33 واط.

33 واط. البلوتوث: يأتي بإصدار 5.1.

مميزات جوال Xiaomi Redmi Note 13 4G

الشاشة تأتي عملاقة وهذا يمنح المشاهد تجربة رائعة كما أن الوانها مشبعة ويمكن التحكم بها بواسطة الإعدادات، كما أن زويا في الشاشة مميزة، كما أنها وتستحوذ على واجهة الهاتف بنسبة 87.5%، و تدعم ميزة “الشاشة الدائمة”.

التصميم أنيق ومميز ولا يحدث أي انعكاسات أثناء الإضاءة.

الظهر الخارجي للجهاز مصنوع من البلاستيك المقاوم للبصمات.

مزود بمايك عازل للضوضاء.

البطارية سعتها كبيرة وبالتالي تعمل طوال اليوم دون الحاجة إلى شحن الهاتف مرة أخرى.

مزود بمنفذ 3.5 لتوصيل سماعات الرأس.

عيوب جوال شاومي Redmi Note 13 4G

لا يحمل الهاتف عيوب ضخمة وبالغة، وحسب ما تم ملاحظته والتوصل إليه حتى الآن فإن العيوب تمثلت فقط فيما يلي:

الكاميرا الرئيسية لا تدعم التصوير بـ 60 FPS.

المعالج المزود به يقدم أداء متواضع.

علبة الهاتف لا تحتوي على سماعات الأذن.

لا يسمح باستخدام شريحتي الاتصال وكارت الميموري في آن واحد.

علبة هاتف شاومي Redmi Note 13 4G

جميع المقبلين على شراء الهاتف يرغبون في معرفة محتويات العلبة الخاصة به والتي تمثلت فيما يلي:

مزودة بكافر سيليكون.

دبوس لفتح أماكن شرائح الاتصال.

رأس وكامل الشاحن.

النسخ المتوفرة من الهاتف

يبدأ سعر الهاتف من مبلغ 180 دولار أمريكي ويختلف باختلاف النسخة التي سيتم شراؤها حيث يتوفر منه مايلي: