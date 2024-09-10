انت الأن تتابع خبر «ازاي عايشين ومنعرفش!!»..لن تصدق ماذا يفعل وضع الطيران لجهازك وما اهمية وضع الطيران في حياتنا اليومية..مش هتبطل تستخدمه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ذلك الوقت، كانت جميع فئات الناس في ذلك الوقت تمتلك هواتف محمولة تختلف في السعر والنوع، ولكن معظم الأنواع كانت لها ميزات متشابهة. لذلك أصبحت الهواتف المحمولة جزءًا أساسيًا من حياة الإنسان الذي لا يستطيع الاستغناء عنها لأهميتها في التواصل مع الآخرين كالأصدقاء والأقارب حول العالم.

أهمية وضع الطائرة في الهواتف الذكية

يؤدي تشغيل وضع الطائرة إلى تقليل كمية الإشعاع عن طريق إيقاف تشغيل جميع وظائف الاتصال اللاسلكي مثل الشبكة الخلوية والإنترنت والبلوتوث، يعمل توفير البطارية عند تنشيط وضع الطائرة حيث يتم إيقاف تشغيل جميع الوظائف اللاسلكية، مما يساعد على توفير طاقة البطارية وإطالة عمر البطارية، هذه الميزة مفيدة للمستخدمين الذين يقضون فترات طويلة من الوقت بدون شحن، وتتوفر بعض الوظائف حتى في حال إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي، تظل بعض الوظائف مثل التقويم والساعة والكاميرا والموسيقى متوفرة في وضع الطائرة.

أهمية وضع الطيران للنوم