انت الأن تتابع خبر ينتظرها الملايين .. ميزات حديثة يطرحها تطبيق الواتساب لمستخدميه حمله فورا واكتشفهم بنفسك .. واتس آب يفعلها أخيرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الواتساب أشهر تطبيقات المحادثة في هذا الوقت، وقد وصلت نسبة تحميل هذا التطبيق إلى ملايين المرات، وسبب شهرته يرجع في المقام الأول إلى ما يقدمه من مميزات متعددة من تنزيل المقاطع والصور ومشاركتها مع الأصدقاء، فضلاً عن الخصوصية التي يقدمها لمستخدميه إلى جانب مشاركة المقاطع الصوتية والمرئية داخل الشات، ومؤخرا قدم الواتساب لعملاؤه بعض المميزات والخصائص التي تجعلهم سعداء وأكثر استمتاعًا بأوقاتهم، وفي هذا المثال سوف نتعرف على التحديثات والمميزات الجديدة.

مميزات التسجيل بدون رقم هاتف داخل الواتساب

قدم الواتساب لمستخدميه المزيد من المميزات التي تجعله على رأس جميع التطبيقات الحديثة، والميزة الجديدة هي إمكانية التسجيل وتحميل التطبيق بدون رقم هاتف، حيث تعتبر هذه الخطوة أحد الخطوات التي يفضلها وينتظرها الكثيرون، وتتلخص أهمية هذه الميزة في الآتي:

هي درع أول لحماية بيانات المستخدم وحفظ خصوصية ، حيث تجعله يتمتع بالتطبيق دون الخوف أو القلق من التطفل على الرقم الحصول عليه من جهات اتصال غير معروفة.

حماية الأرقام ومنع أي مخاطر قد تحدث نتيجة هذه الخطوة وهذا يشعر المستخدم بمزيد من الاطمئنان والأمان على بياناته.

قد يجد الكثير الضرر في الحصول على خط ورقم لكنه في حاجة إلى تحميل هذا التطبيق، لذلك هذه خطوة سوف يستفيد منها هذا النوع من المستخدمين.

ميزة الترجمة الفورية داخل الواتساب