لأول مرة من فولكس فاجن.. سيارات بلايستيشن داخلي.. اشحن والعب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - على خطى عدد من الشركات الشهيرة الأخرى مثل BMW وتسلا، كشفت فولكس فاجن عن شراكة مع خدمة الألعاب AirConsole.

حيث ستجلب مجموعة مختارة من الألعاب إلى سياراتها في العديد من الدول الأوروبية بدءًا من هذا الخريف، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم ترفيه إضافي للركاب أثناء وجودهم في السيارة.

ألعاب متنوعة ومجانية

ستكون الألعاب المتاحة ضمن فئات متعددة مثل السباقات، الألعاب اللوحية، الرياضة، والألعاب التفاعلية مثل Trivia Crack وGoKartGo! Air وLudo وTumblestone.

يمكن للركاب لعب هذه الألعاب مجانًا كجزء من خدمة VW Connect Plus، وهي خدمة تقدمها فولكس فاجن.

السيارات التي ستدعم الألعاب

هذه الألعاب ستكون متاحة في عدة طرازات من سيارات فولكس فاجن، بما في ذلك:- ID.3 وID.4 وID.5 (التي تدعم برنامج ID. 4.0 أو أحدث).- الطرازات الجديدة من Passat وTiguan وGolf وGolf Estate.

الدول التي ستتوفر فيها الألعاب

في المرحلة الأولى، ستتوفر خدمة الألعاب في دول أوروبية معينة مثل:- ألمانيا- فرنسا- بريطانيا- النمسا- إيطاليا- بلجيكا وغيرها.

ويُتوقع أن تتوسع الخدمة لتشمل المزيد من الدول الأوروبية في عامي 2024 و2025. حتى الآن، لم تعلن فولكس فاجن عن توفير هذه الخدمة في الولايات المتحدة.

لأسباب تتعلق بالسلامة، يمكن تشغيل الألعاب فقط أثناء توقف السيارة. يمكن للركاب استخدام هواتفهم كوحدات تحكم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على شاشة السيارة. يمكن أن يشارك عدة ركاب في اللعب معًا، مما يجعل التجربة جماعية وممتعة.

منافسة تسلا في مجال الترفيه

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية فولكس فاجن لتوفير وسائل ترفيهية لركاب سياراتها، حيث تتنافس مع شركات مثل Tesla التي تقدم بالفعل خيارات ترفيهية متعددة في سياراتها مثل الألعاب المتقدمة وإمكانية توصيل وحدات تحكم Xbox للعب ألعاب مثل Fallout Shelter.

شراكات مماثلة في عالم السيارات

ليست فولكس فاجن هي الوحيدة التي دخلت في شراكة مع AirConsole، كما أعلنت شركة BMW أيضًا في وقت سابق عن شراكة مماثلة لتقديم الألعاب في سياراتها.

هذه الشراكات تظهر كيف تحاول شركات السيارات جعل تجربة القيادة أكثر متعة للركاب، خاصة خلال أوقات الانتظار أو أثناء شحن السيارة الكهربائية.

كيفية الاتصال بالألعاب

للعب، كل ما على الركاب فعله هو فتح تطبيق AirConsole على هواتفهم ومسح رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على شاشة السيارة. بعد ذلك، يتحول الهاتف إلى جهاز تحكم يمكن استخدامه للعب الألعاب المتاحة.