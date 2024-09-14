انت الأن تتابع خبر «هتفرق كتير».. واتساب يطرح ميزة جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف واتساب، عملاق التراسل الفوري التابع لشركة ميتا، عن مميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة المستخدمين في شتى أنحاء العالم، إلا أن تلك الميزة في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي حيث تتيح هذه الميزة التي تم طرحها في الإصدار التجريبي من واتساب، التواصل مع Meta Ai، باستخدام الأوامر الصوتية ما يجعل التفاعلات أكثر طبيعية وكفاءة.
ميزة Meta Ai
- ويسمح وضع الدردشة الصوتية بالتفاعل مع Meta Ai، من خلال الأوامر الصوتية في الوقت الفعلي فبدلا من كتابة الرسائل سيتمكن المستخدمون من التحدث مباشرة إلى Meta Ai، والذي سيرد باستخدام صوت يختاره المستخدم، حيث يمكن للمستخدمين الاختيار من خيارات صوتية متعددة.
مميزات واتساب الجديدة
- وبمجرد إطلاق وضع الدردشة الصوتية رسميا سيتمكن المستخدمون من تمكينه يدويا وبالتالي عندما يكون الوضع قيد التشغيل سيستمع Meta Ai باستمرار إلى أوامر المستخدم ما يسمع بالتفاعل دون استخدام اليدين وقد يكون هذا مفيدا بشكل خاص في المواقف التي يكون فيها الكتابة غير مريحة مثل القيادة أو الطهي.
- وفيما يتعلق بالخصوصية فإن واتساب لديه ضمانات مدمجة ويمكن للمستخدمين إيقاف وضع الدردشة الصوتية في أي وقت إما عن طريق مغادرة الدردشة أو العودة إلى وضع النص بالإضافة إلى ذلك سيظهر مؤشر مرئي في شريط الحالة ما إذا كان Meta Ai نشط ما يمنح المستخدمين سيطرة واحدة على تفاعلاتهم.
- وتعد ميزة Meta Ai من أهم الميزات خاصة أنها تعمل على سهولة الوصول والاستجابة ويمكن أن يكون التحدث أسرع من الكتابة وتهدف إلى تسريع عملية التفاعل مع جعلها تبدو أكثر طبيعية سواء كنت تطلب معلومات من Meta Ai أو تقوم بإعداد تذكيرات أو جعلها محادثة غير رسمية.
- ويعد ميزة Meta Ai ميزة واعدة تهدف إلى تعزيز راحة المستخدم والتخصص بينما لاتزال في مرحلة التطوير، خاصة أن واتساب يعمل على إحداث تطوير في كيفية تفاعل المستخدمين ما يجعل التواصل أسهل وأسرع وأكثر توافقا مع التفضيلات الفردية.