التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالة

التهاب الحلق.. علاجات منزلية فعّالةيزداد التهاب الحلق شيوعا في هذا الوقت من العام، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، ما يدفع الناس للبحث عن طرق لتخفيف الألم والاحمرار المصاحب له.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الاعتماد على بعض العلاجات التجارية التي قد تكون مضيعة للمال والوقت.

وكشفت منظمة Which؟، وهي جهة تدافع عن حقوق المستهلكين، أن بعض المنتجات التي تُسوّق على أنها تساعد في تخفيف التهاب الحلق “ليست ضرورية دائما”.

وأكد البروفيسور نيرمال كومار، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، أن العلاجات المنزلية البسيطة قد تكون بفعالية المنتجات التجارية نفسها، قائلا: “لست مضطرا لشراء علاجات باهظة الثمن. بعض الإجراءات البسيطة التي يمكنك القيام بها في المنزل تساعد على تخفيف الأعراض”.

علاجات شائعة لا فائدة كبيرة منها:

• أقراص الاستحلاب الطبية: يمكن استبدالها بأي حلوى صلبة قابلة للمص ومسكن للألم.

• البخاخات المطهرة: تشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن الدليل على فعاليتها بمفردها ضئيل.

علاجات منزلية فعّالة:

1-الغرغرة بالماء الدافئ والملح: تخفف التهاب الحلق وتهدئه، وتقلل من مدته. أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى 150 مل ماء دافئ، وغرغر لمدة 30 ثانية ثلاث مرات يوميا. لا يُنصح بها للأطفال.

2-الباراسيتامول أو الإيبوبروفين: تقلل الألم والشعور بعدم الراحة، وتعطي نفس فعالية الأنواع ذات العلامات التجارية دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

3- الحلويات والآيس كريم: مص قطعة حلوى صلبة أو تناول آيس كريم يزيد إفراز اللعاب ويرطب الفم، ما يخفف الألم مؤقتا. يُنصح بعدم الإفراط لتجنب زيادة السكر ومشاكل الأسنان.

4-مشروب العسل والليمون: يساعد على تليين الحلق وتخفيف الحكة، مع الحفاظ على تناول السوائل الدافئة بدلا من الساخنة جدا.

وعادة ما يتحسن التهاب الحلق من تلقاء نفسه خلال أسبوع. لكن راجع الطبيب إذا:

• كان طفلك دون الخامسة يعاني التهاب الحلق.

• لم يتحسن الالتهاب بعد أسبوع.

• كنت تعاني التهاب حلق متكرر.

• ظهرت أعراض مقلقة مثل وجود كتلة في الفم أو الرقبة أو قرحة فموية تستمر أكثر من 3 أسابيع.

نصائح للوقاية:

قلل خطر الإصابة باتباع عادات النظافة:

• غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد السعال أو العطس أو تنظيف الأنف.

• استخدام معقم يحتوي على 60٪ كحول إذا لم يتوفر الماء والصابون.

• تغطية الفم بمنديل عند السعال أو العطس والتخلص منه فورا.