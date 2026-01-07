مجانًا.. تردد قناة NAT النيجيرية الناقلة لدور ربع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تزداد عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن تردد القنوات الناقلة لمباريات "كأس أمم إفريقيا"، ومع اكتمال أطراف دور ربع النهائي، تبرز قناة NAT l نيجيريا كأحد أبرز القنوات التي تقدم تغطية شاملة ومباشرة لجميع مباريات البطولة، تبث القناة عبر القمر الصناعي Eutelsat 36E، وتتيح للمشاهدين متابعة المباريات بجودة عالية ودون تقطيع، ما يجعلها خيارًا مفضلًا لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية والأفريقية.

تردد قناة NAT النيجيرية على قمر Eutelsat 36E

تعمل قناة NAT النيجيرية على تردد 12073، والأستقطاب عمودي V، ومعدل ترميز 27500، وتدعم نظام التشفير AFRIQUE وVIP، ما يضمن وصول البث إلى أكبر شريحة من المشاهدين.

وتوفر القناة تغطية مميزة تشمل تحليلات فنية قبل وبعد المباريات، بالإضافة إلى مقابلات حصرية مع اللاعبين والجهاز الفني، مما يزيد من قيمة المحتوى الرياضي ويجعل تجربة المشاهدة أكثر تفاعلية ومتعة.

وتحرص NAT l نيجيريا على تحديث جدول البث بشكل دوري لمواكبة جميع مباريات البطولة، بما في ذلك الدور الأول والأدوار النهائية، لتضمن عدم تفويت أي لحظة من إثارة كأس أمم إفريقيا، ومع هذا التردد، يمكن للمشاهدين متابعة كل تفاصيل البطولة مباشرة عبر شاشاتهم المنزلية، والاستمتاع بتجربة رياضية متكاملة، سواء كانوا من محبي التحليلات أو متابعة المباريات الحية.