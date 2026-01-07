تردد قناة Algerie 3 HD.. تردد قناة الجزائرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 يناير 2026 11:07 صباحاً - تعد قناة الجزائرية الثالثة من أبرز القنوات في الجزائر حيث تحظى بمتابعة واسعة بفضل محتواها المتنوع الذي يجمع بين الأخبار المحلية، البرامج الثقافية، الترفيهية، إلى جانب تغطية شاملة للأحداث الوطنية والدولية، وتحرص القناة على تقديم بث متواصل بجودة عالية HD ما يجعلها خيار مفضل للمشاهدين داخل الجزائر وخارجها خاصة في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
تردد قناة الجزائرية الثالثة الجديد 2026
يمكن لمحبي القناة استقبال بث الجزائرية الثالثة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
-
التردد: 11564 ميجاهرتز
-
الاستقطاب: عمودي (V)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل تصحيح الخطأ: 3/4
-
الجودة: HD
تردد قناة الجزائرية الثالثة على الأقمار الصناعية الأخرى 2026
حرصًا على الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، تبث قناة الجزائرية الثالثة إشارتها أيضًا عبر عدد من الأقمار الصناعية المختلفة:
عرب سات
-
التردد: 11564
-
الاستقطاب: عمودي (V)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل التصحيح: 3/4
-
الجودة: HD
هوت بيرد
-
التردد: 11476
-
الاستقطاب: عمودي (V)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل التصحيح: 3/4
-
الجودة: HD
بدر سات
-
التردد: 11804
-
الاستقطاب: أفقي (H)
-
معدل الترميز: 27500
-
معامل التصحيح: 3/4
-
الجودة: SD
ترددات إضافية لقناة الجزائرية الثالثة على نايل سات
لتفادي أي انقطاع في الإشارة يمكن تجربة الترددات البديلة التالية: